Cầu Đắk Lung sập sau cú tông của xe tải cẩu, 2 người thoát chết

Rạng sáng 6/8, xe tải cẩu mất phanh tông sập cầu Đắk Lung tại thành phố Đồng Nai rồi rơi xuống khu vực cầu Sông Bé cũ. Hai người trên xe thoát nạn, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân

Rạng sáng 6/8, trên đường liên khu phố 6T1, đoạn qua phường Phước Long, thành phố Đồng Nai, một xe tải cẩu gặp sự cố mất phanh, lao vào cầu Đắk Lung khiến cây cầu bị sập. Sau cú va chạm, xe rơi xuống khu vực cầu Sông Bé cũ, gần Nhà máy Thủy điện Thác Mơ.

Hai người trên xe may mắn không bị thương và tự thoát ra ngoài an toàn. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm cầu Đắk Lung hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng địa phương bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời tiến hành xác minh nguyên nhân, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai các phương án xử lý./.

Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ sạt lở trên nhiều tuyến giao thông trước mùa mưa bão Các địa phương thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời cảnh báo, xử lý sự cố.

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