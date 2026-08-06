Tiếp thêm động lực cho lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sỹ

Ngày 6/8, Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1 dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra tiến độ, thăm và động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh.

Theo kế hoạch, xã Bắc Lũng có 3 nghĩa trang liệt sỹ với tổng số 136 phần mộ cần tổ chức lấy mẫu. Công việc được triển khai từ 14 giờ ngày 5/8 và dự kiến hoàn thành vào 17 giờ ngày 12/8/2026.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Cầu Lồ, Đoàn công tác kiểm tra thực tế việc bố trí lực lượng, tổ chức khai quật, lấy mẫu, mã hóa, số hóa thông tin, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo từng bộ phận chuyên môn, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm sự trang nghiêm, chính xác và an toàn trong từng khâu.

Quá trình lấy mẫu được tiến hành đồng bộ với việc đối chiếu thông tin trên bia mộ, hồ sơ quản lý và phần mềm chuyên dụng; mỗi mẫu sau khi thu nhận được gắn mã định danh, niêm phong và quản lý theo đúng quy trình để phục vụ công tác giám định ADN. Sau khi hoàn thành, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, giữ gìn cảnh quan và sự tôn nghiêm của nghĩa trang.

Qua kiểm tra thực tế, Trung tướng La Công Phương ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Trung tướng yêu cầu các lực lượng tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình; quản lý nghiêm thông tin, mẫu sinh phẩm và hồ sơ liên quan; tuyệt đối không để xảy ra nhầm lẫn, nhiễm chéo hoặc thất lạc mẫu. Cùng với bảo đảm tiến độ, các đơn vị phải đặc biệt coi trọng yếu tố tâm linh, giữ gìn sự trang nghiêm, thành kính trong suốt quá trình thực hiện.

Đoàn công tác trao quà, động viên các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại xã Bắc Lũng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung tướng La Công Phương cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao nhất.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” tỉnh Bắc Ninh đã thành lập các tổ lấy mẫu, tổ bàn giao mẫu, lực lượng phục vụ và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 220 cán bộ, nhân viên. Toàn tỉnh có 2.758 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại 215 nghĩa trang thuộc 92 xã, phường cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Tính đến ngày 5/8, các lực lượng đã khai quật, lấy mẫu tại 1.236 phần mộ thuộc 95 nghĩa trang liệt sỹ. Trong số này, 1.028 phần mộ lấy được mẫu, 950 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội; các mẫu còn lại được lưu giữ, quản lý tại địa điểm lưu mẫu tạm thời của tỉnh.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình lấy mẫu, bàn giao, số hóa thông tin và quản lý mẫu hài cốt liệt sỹ; phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu toàn bộ 2.758 phần mộ chưa xác định danh tính trước tháng 10/2026, vượt tiến độ đề ra.

Thượng tá Lại Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu sớm hơn kế hoạch là áp lực rất lớn khi số lượng phần mộ cần thực hiện lên tới 2.758 ngôi. Để rút ngắn tiến độ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; từ 4 tổ lấy mẫu ban đầu, lực lượng được tăng cường lên 6 tổ, tổ chức hoạt động đồng thời trên nhiều địa bàn.

Các địa phương được yêu cầu tổ chức khai quật từ 5 giờ sáng, hoàn thành công tác chuẩn bị lấy mẫu trước 7 giờ sáng. Nhờ đó, lực lượng chuyên môn có thể bắt tay ngay vào công việc, tránh lãng phí thời gian chờ đợi.

Bên cạnh đó, các tổ công tác được chia thành nhiều mũi độc lập, triển khai đồng thời tại các nghĩa trang khác nhau. Hệ thống chỉ huy trực tiếp được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh…/.

Tiếp tục hoạt động quy tập hài cốt liệt sỹ, lấy mẫu giám định thông tin Sau nhiều ngày khai quật, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sỹ tại ấp Thới Hưng, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nâng tổng số quy tập tại khu vực này lên 8 hài cốt.

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