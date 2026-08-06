Các trường đại học sẽ xét tuyển thí sinh Trường THTP chuyên Tuyên Quang không vi phạm quy chế

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án thi lại đối với thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học khẳng định sẽ xây dựng phương án xét tuyển phù hợp đối với những thí sinh đủ điều kiện, đảm bảo quyền lợi của các thí sinh không vi phạm quy chế.

Sẵn sàng xét tuyển bổ sung thí sinh đủ điều kiện

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hủy kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 ngày 11-12/6/2026 tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại đối với tất cả các môn thi tại điểm thi này vào ngày 14/8/2026 là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết và cương quyết.

Điều này không chỉ khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn thể hiện trách nhiệm trong việc bảo đảm tính công bằng, minh bạch cho mọi thí sinh.

Trong bối cảnh các cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng về mức độ và phạm vi vi phạm của 328 thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động căn cứ theo các cơ sở pháp lý liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông để có một phương án xử lý kịp thời.

Giải pháp này giúp đảm bảo tiến trình tuyển sinh đại học năm 2026 không bị ảnh hưởng, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các thí sinh trung thực trong kỳ thi này.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Hồng Sơn nhấn mạnh vấn đề khó nhất hiện nay là phân loại, xác định và tách bạch thí sinh vi phạm quy chế thi và thí sinh không vi phạm quy chế thi. Do vậy, để đảm bảo công bằng cho những học sinh học thật, thi thật thì việc quyết định thi lại của Bộ có thể là một giải pháp phù hợp với các quy định hiện hành về Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

“Với tư cách là một cơ sở giáo dục đại học, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và xét tuyển bổ sung số thí sinh đạt đủ các điều kiện sau: Được cơ quan chức năng xác định không vi phạm quy chế thi; Đạt yêu cầu đầu vào sau khi nhà trường thực hiện xét tuyển riêng cho nhóm thí sinh này theo từng ngành học theo Đề án tuyển sinh của Nhà trường; tuân thủ đầy đủ các quy chế, quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của cơ sở đào tạo trong trong đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2026” - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Hồng Sơn cũng chia sẻ trong quá trình theo học tại trường, nếu cơ quan chức năng mở rộng điều tra và xác định thí sinh vi phạm quy chế thi, nhà trường sẽ tiến hành thủ tục xóa tên sinh viên theo quy định. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan hữu quan thúc đẩy nhanh quá trình điều tra, xác minh và sớm đưa ra kết luận cuối cùng và các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 ngày 11-12/6/2026 tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Việc làm rõ trách nhiệm không chỉ đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tính công bằng của giáo dục mà còn giữ vững tính nhân văn và niềm tin của xã hội.

Bảo đảm tính công bằng và ổn định của hệ thống tuyển sinh

Tiến sỹ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trong vụ việc này cần tách bạch hai vấn đề. Một là bảo đảm quyền lợi của những thí sinh không có lỗi khi kết quả của điểm thi không còn đủ căn cứ để bảo đảm tính khách quan. Hai là trách nhiệm của những cá nhân có hành vi vi phạm sẽ được xử lý trên cơ sở kết luận điều tra và quy định của pháp luật. Không thể vì phải bảo vệ quyền lợi của số đông mà bỏ qua trách nhiệm của người vi phạm; nhưng cũng không thể vì sai phạm của một số cá nhân mà tước đi quyền lợi chính đáng của những thí sinh còn lại.

Theo Tiến sỹ Trần Đình Lý, quyết định tổ chức thi lại tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang chắc chắn không dễ dàng. Điều đó đồng nghĩa những học sinh trung thực phải chịu thêm áp lực và chậm hơn một nhịp trên hành trình vào đại học. Tuy nhiên, khi tính trung thực và khách quan của cả điểm thi không còn được bảo đảm, thì việc bảo vệ sự công bằng của kỳ thi quốc gia phải được đặt lên trên hết.

“Quan trọng hơn, khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, mọi tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ phải được xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Đó mới là nền tảng để củng cố niềm tin của xã hội vào sự liêm chính của giáo dục. Một kỳ thi có thể tổ chức lại, nhưng sự công bằng của giáo dục thì không thể đánh mất” - Tiến sỹ Trần Đình Lý nhấn mạnh.

Về phương án tổ chức xét tuyển đại học với thí sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Tiến sỹ Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo lưu hồ sơ, nguyện vọng đăng ký xét tuyển của 328 thí sinh tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, đồng thời tổ chức xét tuyển riêng sau khi có kết quả thi lại là phương án hợp lý trong bối cảnh hiện nay.

Theo Tiến sỹ Lê Anh Đức, ở góc độ toàn hệ thống tuyển sinh, việc chưa đưa các thí sinh này tham gia đợt lọc ảo chung giúp bảo đảm tính công bằng và tính ổn định của toàn bộ hệ thống. Khi kết quả thi ban đầu không còn đủ căn cứ để sử dụng, việc tách riêng nhóm thí sinh này khỏi quá trình lọc ảo sẽ tránh ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển, chỉ tiêu và quyền lợi của các thí sinh trên cả nước.

Ở chiều ngược lại, đối với chính các thí sinh tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo lưu toàn bộ hồ sơ, nguyện vọng đăng ký xét tuyển và tổ chức xét tuyển sau khi có kết quả thi lại cũng góp phần ổn định tâm lý cho các em.

Trong khi cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, các thí sinh có thể yên tâm rằng quyền được tham gia xét tuyển vẫn được giữ nguyên và sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thi hợp lệ.

Như vậy, phương án này hài hòa được hai mục tiêu quan trọng: vừa bảo đảm sự công bằng, ổn định của toàn bộ hệ thống tuyển sinh đại học năm 2026, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong quá trình xử lý vụ việc./.

Toàn cảnh vụ sai phạm điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang Sai phạm xảy ra tại Điểm thi trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể ban Coi thi, đã làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng.

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