Đề xuất trợ cấp một lần cho giáo viên mầm non đã nghỉ công tác chưa hưởng chế độ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với giáo viên mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng chế độ để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của đội ngũ giáo viên mầm non trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Theo dự thảo, đối tượng được hưởng trợ cấp gồm giáo viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm nhà trẻ, đồng thời đáp ứng đủ 3 điều kiện.

Thứ nhất, đã có thời gian giảng dạy, giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo, lớp vỡ lòng và các cơ sở giáo dục mầm non tại xã, phường, khu phố, thôn, làng, bản, nông lâm trường, hợp tác xã, nhà máy, công trường, cơ quan… trong giai đoạn từ năm 1960 đến trước ngày 1/1/1995.

Thứ hai, đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng lương hưu; hoặc đang hưởng lương hưu nhưng thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 chưa được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu.

Thứ ba, chưa được hưởng chế độ theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/1/2020 của Chính phủ về trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Trường Mầm non Lý Nam Đế, xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Dự thảo đề xuất thực hiện trợ cấp một lần. Đối với người có giấy tờ xác định được thời gian công tác, thời gian làm việc từ đủ 3 năm (36 tháng) trở xuống được hưởng 6,5 triệu đồng. Từ năm công tác thứ 4 trở đi, mỗi năm đủ 12 tháng được cộng thêm 800.000 đồng.

Trường hợp có thời gian công tác lẻ tháng, cứ đủ một tháng (30 ngày) được cộng thêm 67.000 đồng; số ngày lẻ chưa đủ một tháng không được tính trợ cấp. Nếu thời gian công tác bị gián đoạn, các giai đoạn được cộng dồn để xác định mức hưởng.

Người có giấy tờ chứng minh đã công tác nhưng không xác định được cụ thể thời gian làm việc hoặc không có giấy tờ chứng minh thời gian công tác được hưởng mức trợ cấp một lần 6,5 triệu đồng.

Mức trợ cấp 6,5 triệu đồng cũng được áp dụng đối với người đã hưởng trợ cấp một lần cho thời gian công tác tại cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995; hoặc đang hưởng lương hưu nhưng thời gian công tác tại cơ sở giáo dục mầm non trước thời điểm này chưa được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu.

Trường hợp giáo viên mầm non đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng đã từ trần, người đại diện hợp pháp của thân nhân, gồm vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, được làm hồ sơ nhận trợ cấp. Trường hợp người đủ điều kiện bị mất năng lực hành vi dân sự, người giám hộ hoặc người giám hộ đương nhiên thực hiện thủ tục theo quy định.

Về hồ sơ, dự thảo hướng đến bảo đảm chặt chẽ, phòng ngừa trục lợi chính sách nhưng không gây khó khăn, phiền hà cho người thụ hưởng.

Trường Mầm non Trung Chải, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Trường hợp có hồ sơ, giấy tờ chứng minh thời gian công tác, hồ sơ gồm bản khai của giáo viên hoặc thân nhân, người giám hộ và các giấy tờ liên quan.

Trường hợp không có hồ sơ, giấy tờ nhưng có người làm chứng, hồ sơ gồm bản khai và xác nhận của 2 người làm chứng. Người làm chứng có thể là người từng quản lý, công tác cùng, đồng nghiệp hoặc người học.

Trường hợp không có hồ sơ, giấy tờ và không có người làm chứng, người đề nghị phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi giáo viên từng công tác. Hồ sơ gồm bản khai và đơn đề nghị có xác nhận của địa phương.

Theo dự thảo, người có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh thời gian công tác chỉ cần lập đơn đề nghị và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú để giải quyết.

Đối với trường hợp không có hồ sơ, giấy tờ, người đề nghị cần bổ sung xác nhận của 2 người làm chứng; nếu không có người làm chứng thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi từng công tác trước khi nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú.

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định cụ thể về hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết nhằm bảo đảm chính sách được triển khai công khai, minh bạch, đúng đối tượng và thuận lợi cho giáo viên mầm non đã nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ./.

Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT quy định cụ thể thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm, định mức giờ dạy, chế độ giảm giờ dạy và quy đổi hoạt động chuyên môn ra giờ dạy của giáo viên mầm non.

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