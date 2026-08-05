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Thi lại ở Tuyên Quang: Thí sinh vẫn được xét tuyển đại học theo nguyện vọng đã đăng ký

Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định hủy kết quả thi và tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

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Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định hủy kết quả thi và tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Trong thời gian chờ kết quả thi lại, nguyện vọng xét tuyển đại học của thí sinh vẫn được bảo lưu. Sau khi có kết quả mới, các em sẽ được xét tuyển vào đúng trường, ngành đã đăng ký nếu đủ điều kiện.

Bộ khẳng định phương án không ảnh hưởng quyền lợi của các thí sinh khác, đồng thời mọi sai phạm liên quan sẽ tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định./.

(Vietnam+)
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