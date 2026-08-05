Đắk Lắk: Án phạt nghiêm minh với đối tượng phá hoại đoàn kết dân tộc

Ngày 5/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Y Nuen Ayun (59 tuổi, trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” (theo quy định tại Điều 116, Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng, từ năm 2019, dưới sự chỉ đạo của A Ga (49 tuổi) là đối tượng phản động đang cư trú ở nước ngoài, Y Nuen Ayun đã thành lập "Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên."

Đây là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Từ khi tham gia thành lập, điều hành "Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên," Y Nuen Ayun đã thực hiện các nhiệm vụ mà A Ga giao như điều hành "Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên" ở trong nước; tuyên truyền, phát triển tín đồ của hội thánh ở trong nước; tham gia và tổ chức thông công trực tuyến trên ứng dụng Google Meet hoặc trực tiếp tại các điểm nhóm để duy trì, củng cố niềm tin cho các tín đồ tham gia sinh hoạt "Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên"; gửi nhiều báo cáo, tài liệu sai sự thật cho A Ga.

Ngoài ra, Y Nuen Ayun còn nhận hơn 7,7 triệu đồng từ A Ga để phục vụ cho hoạt động của "Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên."

Các đối tượng hoạt động nhằm thành lập tôn giáo riêng cho người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, không chịu sự quản lý của chính quyền, tiến tới thành lập "Nhà nước riêng" của người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.

Bản thân Y Nuen Ayun nhận thức được hành vi tham gia "Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên" khi chưa được Nhà nước công nhận là vi phạm pháp luật.

Mặc dù chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở và đã cam kết không tái phạm nhưng Y Nuen Ayun vẫn thực hiện các hành vi nêu trên trong thời gian dài, nhằm tiếp tay cho các thế lực thù địch chống lại chính quyền nhân dân, gây chia rẽ đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Tại phiên tòa, Y Nuen đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Y Nuen Ayun 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”./.

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