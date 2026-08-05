Hà Nội xét xử ổ nhóm 50 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke

Ngày 5/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử ổ nhóm 50 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Quỳnh Trang (ở cụm 5, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội) trong một thời gian dài.

Ba bị cáo (cùng trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) gồm Hoàng Đức Phú (sinh năm 1970), Nguyễn An Việt (sinh năm 1988, cháu ruột của bị cáo Phú), Nguyễn Thị Ngọc Hà (sinh năm 1970, vợ bị cáo Việt) và 47 đồng phạm bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về các tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 255 - Bộ luật Hình sự), “mua bán trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 251 - Bộ luật Hình sự), “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” (theo quy định tại Điều 244 - Bộ luật Hình sự), “không tố giác tội phạm” (theo quy định tại Điều 390 - Bộ luật Hình sự).

Vụ án được phát hiện vào rạng sáng 28/6/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke Quỳnh Trang tại địa chỉ Cụm 5, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng (nay là cụm 5, xã Ô Diên), thành phố Hà Nội thì phát hiện 55 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó 46 đối tượng dương tính với chất ma túy ketamine, MDMA.

Cơ quan Công an đã thu giữ được 7 túi nylon dạng túi zip, bên trong chứa 5,191gram ma túy ketamine, 1 viên và 4 mảnh viên “thuốc lắc” là ma túy MDMA, có tổng khối lượng 1,746gram, nhiều đĩa men sứ, đĩa thủy tinh trên đĩa có bám dính ma túy ketamine, thẻ nhựa, ống hút được cuộn bằng tờ tiền và một số đồ vật khác liên quan đến việc sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm;" khởi tố 53 bị can về các tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, mua bán trái phép chất ma túy, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm."

Do vụ án có 3 bị can dưới 18 tuổi, Cơ quan điều tra đã tách thành vụ án riêng điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định pháp luật. Còn 50 bị can được đưa ra xét xử trong vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, quán karaoke Quỳnh Trang (tại cụm 5, xã Ô Diên, Hà Nội) được vợ chồng Hoàng Đức Phú, Dương Thị Minh Đức xây dựng từ năm 2018, trong đó tầng 6 Phú để lại làm nơi tiếp khách, tiếp đối tác kinh doanh, công việc khác và nghỉ ngơi khi không về nhà. Xây dựng xong thì đúng vào dịch COVID-19 nên không kinh doanh được và chưa được cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

Khoảng tháng 9/2023, Phú giao quán cho vợ chồng cháu ruột là Nguyễn An Việt, Nguyễn Thị Ngọc Hà quản lý, kinh doanh karaoke, trả lương cho Việt 10 triệu đồng/tháng, Hà 5 triệu đồng/tháng. Việt làm quản lý chung điều hành mọi hoạt động của quán, còn Hà làm thu ngân, quản lý, hạch toán thu, chi tiền kinh doanh quán karaoke Quỳnh Trang. Phú chỉ đạo Việt tiền lãi kinh doanh karaoke của quán sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của Dương Thị Minh Đức (vợ Phú).

Ban đầu, Việt kinh doanh hát karaoke, nhưng sau do ít khách hát, lại có nhiều khách hát có nhu cầu sử dụng ma túy tại phòng hát, sau nhiều lần Việt đề nghị, Phú đã đồng ý cho phép Việt nhận thêm khách quen đến quán sử dụng ma túy, “bay lắc” tại phòng hát.

Việt, Hà thuê Chu Văn Hương, Đinh Văn Giang, Đinh Thành Tuân, Hà Văn Hùng làm nhân viên phục vụ tại quán, trả lương 5 triệu đồng/tháng với công việc là dọn dẹp, sắp xếp phòng, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy, bố trí nhân viên nữ phục vụ khách sử dụng ma túy.

Khi có khách gọi điện đặt phòng sử dụng ma túy, “bay lắc," Hà hỏi Việt có nhận không, nếu Việt đồng ý, thì Hà báo cho Hương, Tuân, Hùng, Giang chuẩn bị phòng cho khách gồm bia, nước ngọt, hoa quả, đồ ăn khô, đĩa sứ, khò ga, thẻ cào, tẩu hút để sử dụng ma túy, "bay lắc." Thông qua Hương, Giang, khách mua ma túy khách của Việt.

Khi khách có nhu cầu gọi nhân viên nữ phục vụ việc sử dụng ma túy, "bay lắc" cùng, thì Việt, Hà chỉ đạo Hùng thông qua nhóm Zalo của quán sẽ điều nhân viên nữ ở tại phòng trên tầng 6, tầng 7 của quán xuống quầy gặp Hà hoặc nhân viên đứng quầy, ghi giờ và để điện thoại tại quầy lên phòng hát phục vụ khách sử dụng ma túy. Nếu quán thiếu nhân viên nữ phục vụ khách sử dụng ma túy, "bay lắc” thì nhân viên nam sẽ báo Hà để gọi nhân viên nữ bên ngoài đến quán phục vụ khách sử dụng ma túy.

Hà tính giá phòng hát karaoke không sử dụng ma túy là 250.000-300.000 đồng/giờ; phòng hát có sử dụng ma túy, "bay lắc" có giá 400.000 đồng/giờ; nhân viên nữ phục vụ khách là 300.000 đồng/ca (1,5 giờ), trong đó Hà cắt lại 50.000 đồng/ca để phục vụ việc ăn, ở…

Cáo trạng kết luận, trong thời gian từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2025, 3 bị cáo: Hoàng Đức Phú, Nguyễn An Việt, Nguyễn Thị Ngọc Hà cùng đồng phạm đã nhiều lần tổ chức cho nhiều khách cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát quán karaoke Quỳnh Trang với thủ đoạn lợi dụng hình thức hoạt động kinh doanh hát karaoke để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhảy múa trong các phòng hát karaoke, thu lời bất chính hơn 6,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phú còn tàng trữ trái phép 1 bộ da Hổ là bộ phận không thể tách rời của sự sống động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc Nhóm IB về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm. Do vậy, Phú bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”…/.

Phạt tù nhóm 32 bị cáo tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 6/2024, các bị cáo Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim (gồm khu karaoke và nhà nghỉ) để phục vụ khách sử dụng trái phép chất ma túy.