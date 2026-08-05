Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, giám định ADN liệt sỹ

Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến Đô đốc Samuel Paparo. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, tìm kiếm quân nhân mất tích.

Sáng 5/8, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hội kiến Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ, thống nhất tiếp tục thúc đẩy khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, tìm kiếm quân nhân mất tích, quân y, đào tạo và hỗ trợ giám định ADN hài cốt liệt sỹ./.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ Sáng 5/8, Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến Đô đốc Samuel Paparo. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, ưu tiên khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích