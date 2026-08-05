Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia

Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam-Malaysia và hợp tác quốc phòng giữa hai nước có nhiều bước phát triển quan trọng.
Chiều 5/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Các đại biểu bày tỏ tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 như Tờ trình của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Cơ quan thẩm tra.
Chiều 5/8/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh.
Nhằm siết chặt quản lý lao động vi phạm, "nhảy cóc" ở nước ngoài, Đại biểu Quốc hội đề xuất sớm xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, đồng thời ban hành chính sách trọng dụng và khai thác hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao sau khi về nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc sửa đổi Điều lệ Đảng nhằm nâng cao tổ chức, trách nhiệm và gắn kết với nhân dân trong giai đoạn mới.
Theo GS Hoàng Nhật Hàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc khi nhận định rằng Việt Nam cần chuyển đổi mô hình phát triển để duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh.
Sáng 5/8, Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến Đô đốc Samuel Paparo. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, ưu tiên khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích
Trưởng Ban Tuyên giáo TW đề nghị Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hoài Nhơn Bắc là địa bàn thí điểm xây dựng mô hình "phường xã hội chủ nghĩa" trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, phát triển hài hòa.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết Việt Nam coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, với tinh thần "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai."
Thường trực Ban Bí thư nêu rõ phải tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, hướng tới phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Việc bổ sung những cán bộ có bản lĩnh và năng lực vào tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Nghị quyết 19-NQ/TW đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển khi lấy đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học-công nghệ và con người làm nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng họp Phiên thứ nhất.
Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, lao động sản xuất, công tác, làm nhiệm vụ quốc tế.
Sáng 5/8, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Dự thảo luật sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền, tăng cường quản lý ngân hàng và đáp ứng yêu cầu quốc tế của FATF, OECD.
Chuyến thăm tiếp tục thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với quan hệ với Việt Nam, khẳng định quyết tâm của cơ quan lập pháp hai nước trong việc tiếp tục phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện.
Chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển bền vững giữa Việt Nam và Thái Lan.
Sáng 05/8/2026, tại Hà Nội, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Phiên họp toàn thể về Đối ngoại Đảng và Đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.
Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976 và từ đó đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu.
Hôm nay, 5/8, trong khuôn khổ kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ nghe trình bày về một số dự án luật liên quan đến ngành Xuất bản, Kiến trúc, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Trong nền ngoại giao toàn diện của Việt Nam, đối ngoại đảng cùng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân là ba trụ cột gắn bó chặt chẽ, bổ sung cho nhau.
Nghị định số 307/2026/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ, khen thưởng và tôn vinh người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Hợp tác lý luận giữa hai Đảng là quá trình cùng nghiên cứu những vấn đề có tính quy luật, tổng kết thực tiễn đổi mới, qua đó bồi đắp nền tảng chính trị, tư tưởng vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Lào.
Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp đoàn Bộ Nội vụ Campuchia, thảo luận hợp tác, bảo đảm an ninh, phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia.
Ngày 4/8/2026, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội bước vào ngày làm việc thứ hai dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chiều 4/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội do ngài Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Philippines dẫn đầu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong hợp tác và phát triển bền vững, hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh năm 2045.
Quốc hội luôn đồng hành, ủng hộ ngành ngoại giao, chủ động hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về đối ngoại, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và hoạt động của các cơ quan đại diện.
Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ cao, du lịch và nông nghiệp bền vững để thúc đẩy tăng trưởng và đột phá kinh tế.
Việc xây dựng mô hình “xã, phường XHCN” có thể trở thành một hình thức thử nghiệm tìm ra phương thức quản trị phù hợp ở cấp cơ sở; trong đó, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã, giữ vai trò quan trọng.