Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia

Hôm nay, 5/8, trong khuôn khổ kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ nghe trình bày về một số dự án luật liên quan đến ngành Xuất bản, Kiến trúc, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.