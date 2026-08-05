Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia

Chiều 5/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
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