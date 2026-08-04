Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thành lập Trung đội phương tiện không người lái

Sáng 4/8, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 long trọng tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Trung đội Phương tiện không người lái.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đại biểu đại diện Cục Phương tiện không người lái/BTTM, Cục 71/Tổng cục II, Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel/Tập đoàn Viettel; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Sư đoàn Phòng không 363/Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Hải đoàn Biên phòng 38/Bộ Tư lệnh BĐBP, Tiểu đoàn Phương tiện không người lái /Bộ Tham mưu Quân khu 3; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục HC-KT, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật/Cảnh sát biển Việt Nam; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ khối cơ quan Vùng.

Tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng uỷ, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng công bố Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Trung đội phương tiện không người lái trực thuộc Phòng Tham mưu/Bộ Tư lệnh Vùng và các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường nhấn mạnh trước sự phát triển của các phương tiện không người lái, trí tuệ nhân tạo, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng, tác chiến thông tin cùng các loại vũ khí công nghệ cao đã trở thành những yếu tố quan trọng trong hoạt động quân sự hiện đại, việc thành lập lực lượng phương tiện không người lái không chỉ đơn thuần là sự phát triển về mặt tổ chức lực lượng mà còn thể hiện tư duy mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, là bước cụ thể hoá chủ trương xây dựng Quân đội nói chung, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng “Tinh, gọn, mạnh, hiện đại.”

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Lam Giang/TTXVN)

Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam để nâng cao năng lực trinh sát, giám sát, quản lý vùng biển, để bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa; tăng cường khả năng chỉ huy hiệp đồng, xử lý hiệu quả tình huống quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu quả và phát huy tối đa sức mạnh, đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Đảng uỷ, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong tác chiến công nghệ cao, chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng uỷ, thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam về các nội dung liên quan đến lĩnh vực phương tiện không người lái. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác, chương trình huấn luyện, quy chế quản lý, hoạt động và các văn bản liên quan bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ khi Trung đội Phương tiện không người lái đi vào hoạt động; không để khoảng trống, không làm gián đoạn nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Đình Cường trao quyết định của Tổng Tham mưu trưởng về việc thành lập Trung đội Phương tiện không người lái. (Ảnh: Lam Giang/TTXVN)

Đối với Trung đội Phương tiện không người lái, Thiếu tướng Lê Đình Cường yêu cầu đơn vị phải nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, quy trình công tác; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng kíp, từng cá nhân, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xây dựng bản lĩnh chính trị, khắc phục khó khăn ban đầu, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Thành phố Cần Thơ và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ký kế hoạch hiệp đồng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 có trách nhiệm trao đổi thông tin, tình hình hoạt động của tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền nước ta trên khu vực biển cho UBND thành phố Cần Thơ.