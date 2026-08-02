Hải Phòng mở không gian tăng trưởng mới bằng thể chế đột phá

Sự xuất hiện của các Khu kinh tế thế hệ mới song hành cùng việc khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng mang ý nghĩa mở rộng địa giới kinh tế, đồng thời là bước đột phá về cơ chế, thể chế, kỳ vọng mở ra động lực phát triển chiến lược cho toàn vùng duyên hải Bắc Bộ trong giai đoạn mới.

Khởi đầu không gian phát triển mới

Hải Phòng là thành phố cảng, cửa ngõ ra biển của khu vực phía Bắc; trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thông và cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; là thành phố có đủ 5 loại hình giao thông: đường bộ, đường biển, đường không, đường sắt và đường thủy nội địa, được đầu tư tương đối đồng bộ, theo hướng hiện đại.

Việc công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng với quy mô 5.300ha và Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với quy mô 20.000ha, là cơ sở pháp lý, là điểm khởi đầu mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho thành phố, với mô hình quản trị hiện đại, tinh gọn; cơ chế chính sách vượt trội, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; tạo động lực mạnh mẽ để thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tầm vị thế kinh tế của Hải Phòng.

Đồng thời, thành phố Hải Phòng khởi động Khu Thương mại tự do - đây là Khu Thương mại tự do đầu tiên trong toàn quốc được đưa vào vận hành với không gian mới và các thể chế, chính sách đột phá; là nơi hội tụ những điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở hạ tầng; thuế, hải quan, thương mại, tài chính, để thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực trình độ cao từ khắp nơi trên thế giới.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, các thể chế, chính sách này được xây dựng trên nền tảng Nghị quyết số 226 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 như: Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng, phát triển Hải Phòng trở thành "siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Á."

Dây chuyền dệt của Công ty TNHH Jasan Việt Nam; vốn đầu tư của Hong Kong (Trung Quốc) tại Khu đô thị; công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Dưới góc nhìn của nhà đầu tư FDI, ông Park Hong Keun-Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Innotek Việt Nam Hải Phòng cho rằng, thành phố Hải Phòng chính là một trong những điểm đến đầu tư đầy sức cạnh tranh và có nhiều cơ hội đột phá nhất tại Việt Nam.

Nguồn lao động chất lượng cao, môi trường đầu tư cởi mở, cùng sự hợp tác gắn bó thân thiết giữa Chính phủ, các cơ quan ban, ngành cùng doanh nghiệp chính là nguồn động lực to lớn tạo đà tăng trưởng bền vững cho thành phố này.

Với vai trò như một người bạn đồng hành đáng tin cậy của thành phố Hải Phòng, LG Innotek sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong việc tiếp tục đầu tư, mang lại việc làm chất lượng, bồi dưỡng nhân tài và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Innotek Việt Nam Hải Phòng được thành lập và bắt đầu đầu tư tại thành phố Hải Phòng từ năm 2016, đến nay đã và đang liên tục phát triển, mở rộng đầu tư.

Thời điểm ban đầu, Công ty đặt trọng tâm vào việc phát triển sản xuất đại trà, tuy nhiên đến nay, nhà máy đã phát triển để trở thành tổ hợp trọng tâm trên toàn cầu của LG Innotek, đảm nhận các vai trò từ nghiên cứu phát triển, sản xuất đại trà, quản lý chất lượng cho đến đối ứng khách hàng.

"Người lao động Việt Nam với tinh thần trách nhiệm cao cùng ý chí học tập mạnh mẽ, kết hợp với năng lực làm việc xuất sắc đã trở thành nền tảng vững mạnh tạo nên sự tăng trưởng và đổi mới không ngừng cho doanh nghiệp chúng tôi," ông Park Hong Keun khẳng định.

Nền tảng vững chắc, tự tin bứt tốc

Nhận định về Hải Phòng, Tiến sỹ Võ Trí Thành nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, nằm trong cực tăng trưởng phía Bắc và giữ vai trò đầu mối logistics quốc tế, Hải Phòng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước.

Khu thương mại tự do Hải Phòng được định hình theo cách tiếp cận vượt ra ngoài mô hình truyền thống, đồng thời được triển khai với tinh thần khẩn trương, đồng bộ và nhất quán.

Sản xuất thép cuộn xuất khẩu tại Công ty TNHH Thép JFE Shoji Hải Phòng, vốn đầu tư Nhật Bản, tại Khu công nghiệp đô thị VSIP Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tiến sỹ Võ Trí Thành cho rằng, Hải Phòng - điểm sáng trong thu hút đầu tư và hơn thế nữa. Hải Phòng "cái nôi” của công cuộc đổi mới và cải cách tại Việt Nam, là một trong những địa phương tiên phong triển khai các sáng kiến cải cách từ những năm 1980, đồng thời sớm hình thành tư duy về phát triển khu kinh tế đặc biệt từ những năm 1990.

Thành phố liên tục tạo ra những đột phá cải cách trong những năm gần đây, thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số chuyển đổi số (DTI); đồng thời tiên phong triển khai các sáng kiến phát triển khu công nghiệp sinh thái và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

"Một thành phố cảng và công nghiệp giàu truyền thống, đang chuyển mình mạnh mẽ. Bên cạnh các thế mạnh về cảng biển và công nghiệp, Hải Phòng đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái logistics và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là một động lực tăng trưởng quan trọng," Tiến sỹ Võ Trí Thành nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra và tạo môi trường đầu tư ổn định, thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm gắn bó, đồng hành lâu dài, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề cập đến 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thành phố triển khai trong thời gian tới.

Trong đó, thành phố xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, hành động vì người dân và doanh nghiệp; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính toàn diện, công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành.

Hải Phòng chú trọng làm tốt công tác quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, hiện đại và đồng bộ, lấy quy hoạch làm công cụ dẫn dắt phát triển. Mọi dự án đầu tư sẽ được đặt trong tổng thể không gian quy hoạch, bảo đảm hiệu quả lâu dài, hài hòa giữa kinh tế với xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Song song đó, thành phố tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế, mở rộng không gian phát triển và chuỗi cung ứng chiến lược, phát huy vai trò đầu tàu động lực phía Bắc, là cực phát triển quan trọng, kết nối hiệu quả trong tam giác phát triển Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, các địa phương ven biển Đông Bắc, hai hành lang, một vành đai kinh tế giữa Việt Nam-Trung Quốc và các trung tâm kinh tế khu vực ASEAN, quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện hạ tầng chiến lược, ưu tiên đầu tư cảng biển nước sâu Lạch Huyện; cảng Nam Đồ Sơn; mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; tuyến đường bộ cao tốc ven biển; tuyến kết nối sân bay Gia Bình; tuyến kết nối Đông-Tây thành phố; các tuyến vành đai 2, vành đai 3, và hệ thống logistics kết nối vùng, liên thông quốc tế.

Cùng đó, Hải Phòng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh hợp tác giữa nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề, kỹ năng số, quản trị hiện đại, ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thành phố cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư theo phương châm: "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ." Hải Phòng luôn xác định doanh nghiệp thành công thì địa phương mới phát triển.

Hải Phòng là địa phương duy nhất trong toàn quốc có tốc độ tăng trưởng 2 con số trong 11 năm liên tiếp. Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục đà tăng trưởng cao tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,33%-cao nhất trong 5 năm qua, đứng thứ 3 toàn quốc, đứng đầu 7 thành phố trực thuộc Trung ương và thuộc nhóm 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 11%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt gần 96 triệu tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt khoảng 3,1 tỷ đôla Mỹ; vốn đầu tư trong nước đạt hơn 98 nghìn tỷ đồng.

"Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, sức bật của một thành phố công nghiệp-cảng biển năng động, giàu khát vọng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng luôn chào đón cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, chuyên gia trong nước và quốc tế tin tưởng, đến với Hải Phòng bằng tầm nhìn của những người tiên phong, và cùng chúng tôi kiến tạo những không gian tăng trưởng mới...," Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định./.

Hải Phòng có 9/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra Trong 7 tháng qua, tình hình kinh tế-xã hội của Hải Phòng cơ bản ổn định, các ngành sản xuất duy trì tăng trưởng khá, có 9/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra.