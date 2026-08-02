Thế giới

Kim ngạch thương mại Trung Quốc-Algeria vượt 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026

Kim ngạch thương mại Algeria-Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2026 đã vượt 9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo đó, Trung Quốc tiến gần tới vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Algeria.

Mạnh Hùng
Hoạt động xuất nhập khẩu tại Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)
Hoạt động xuất nhập khẩu tại Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Kim ngạch thương mại giữa Algeria và Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2026 đã vượt 9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá trị xuất khẩu của Algeria sang thị trường Trung Quốc đạt 980 triệu USD, tăng 111,6%.

Thông tin trên được Đại sứ Trung Quốc tại Algeria, ông Đổng Quảng Lợi (Dong Guangli), công bố tại hội nghị quảng bá Hội chợ Canton lần thứ 140 tổ chức ở Algeria. Ông Dong Guangli nhấn mạnh với kim ngạch thương mại song phương hơn 9 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đang tiến gần tới vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Algeria. Con số này phản ánh nền tảng vững chắc, sức sống và triển vọng tích cực trong quan hệ hợp tác thực chất giữa hai nước.

Đại sứ Trung Quốc cũng đánh giá cao việc Algeria đang tích cực thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế, với trọng tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Về triển vọng hợp tác, ông cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách mở cửa ở mức độ cao, sẵn sàng tăng cường kết nối chiến lược phát triển với Algeria, mở rộng hợp tác từ lĩnh vực thương mại sang công nghiệp, đầu tư và xây dựng chuỗi cung ứng.

Đại sứ Trung Quốc đã nhắc lại việc từ ngày 1/5/2026, Bắc Kinh triển khai chính sách miễn thuế đối với hàng hóa từ 53 quốc gia châu Phi có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc tiếp tục tạo thuận lợi hơn cho nông sản, thực phẩm chất lượng cao của châu Phi tiếp cận thị trường nước này với việc cải thiện "luồng xanh" trong hoạt động thông quan của hải quan Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
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