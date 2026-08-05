Đối ngoại Đảng-đối ngoại nhân dân song hành vì mục tiêu phát triển đất nước

Đối ngoại Đảng tạo nền tảng chính trị quan trọng cho việc mở rộng và đưa quan hệ của ta với các nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Trong khi đó, đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống hòa hiếu, linh hoạt, nghĩa tình; góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Đó là nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trong Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra ngày 5/8, tại Hà Nội.

Đối ngoại đa kênh, thúc đẩy hợp tác quốc tế

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị, công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: BNG)

Trong đó, đối ngoại Đảng đã tạo nền tảng chính trị quan trọng cho việc mở rộng và đưa quan hệ của ta với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất, bền vững, đồng thời góp phần giúp Việt Nam linh hoạt thích ứng với những biến chuyển nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới.

Đề cập vai trò của đối ngoại Đảng trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ thực tiễn tại nhiều nước, đặc biệt ở châu Phi, kênh đối ngoại Đảng đã góp phần mở đường, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

Tại nhiều quốc gia, hệ thống lãnh đạo của các đảng cầm quyền có vai trò quyết định trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách, do đó, việc tăng cường quan hệ trên kênh Đảng không chỉ góp phần củng cố quan hệ chính trị mà còn tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác.

Đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống hòa hiếu, linh hoạt, nghĩa tình; góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, duy trì mạng lưới bạn bè quốc tế, thúc đẩy hợp tác nhân dân, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên, phụ nữ, trí thức, doanh nghiệp, kiều bào, hoạt động nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo trình bày tham luận tại phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong nhiều vấn đề, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và các lực lượng nhân dân tiếp tục là nguồn động viên quý báu, góp phần giúp thế giới hiểu đúng hơn, gần gũi hơn với Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi lớn mang tính thời đại, diễn biến nhanh, phức tạp, bất ổn và khó lường, trong khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về tăng trưởng, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đối ngoại phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, cho huy động nguồn lực phát triển, cho bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đề cập yêu cầu của công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ trưởng cho rằng cần chuyển mạnh từ nhận thức đúng sang tổ chức thực hiện tốt, từ hoạt động riêng lẻ sang phối hợp đồng bộ, từ kết nối quan hệ sang tạo ra những kết quả rất cụ thể.

Tham luận tại Hội nghị, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, định hướng hoạt động, phát triển đội ngũ và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng làm đối ngoại nhân dân, góp phần tạo nền tảng xã hội vững chắc cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Về phương hướng thời gian tới, ông Cao Xuân Thạo cho biết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, hiện đại và chuyên nghiệp; mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang ngoại giao tri thức, ngoại giao khoa học, ngoại giao văn hóa, ngoại giao số và ngoại giao sáng tạo.

Theo đó, mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận, mỗi đoàn viên, hội viên, nhà khoa học, văn nghệ sỹ và người dân đều có thể trở thành một “đại sứ” quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Với hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, đây là nguồn lực quan trọng về kinh tế, trí tuệ, công nghệ, đổi mới sáng tạo và là cầu nối góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Ông Lê Hải Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đối ngoại, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình kiến nghị mở rộng quan niệm ngoại giao học thuật để mỗi học giả Việt Nam ở trong và ngoài nước đều trở thành chủ thể đối ngoại, từ đó xây dựng mạng lưới học giả toàn cầu hiểu và tin cậy Việt Nam, đồng thời dùng luận cứ khoa học để phản bác trực tiếp các thông tin sai trái tại các diễn đàn quốc tế.

Ông Lê Hải Bình cũng đề xuất bốn giải pháp đột phá gồm: Chắt lọc kết quả đối ngoại Đảng kênh lý luận thành các báo cáo tham mưu ngắn gọn gửi trực tiếp đến Ban Chỉ đạo Trung ương, nâng tầm đào tạo đối ngoại trong hệ thống học viện kết hợp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ đối ngoại Đảng, biên soạn bộ tài liệu tham chiếu chuẩn phục vụ tranh luận học thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất để quản trị mạng lưới nhân sự chiến lược ở nước ngoài, và bổ sung các nhóm chỉ số đo lường hiệu quả dựa trên sản phẩm đầu ra thực tế cùng tác động lâu dài.

Củng cố 3 trụ cột đối ngoại

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ và phương hướng của công tác đối ngoại là: "Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân." Đây là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Phiên họp toàn thể về Đối ngoại Đảng và Đối ngoại nhân dân. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo ông Trần Cẩm Tú, quá trình triển khai nhiệm vụ đối ngoại của ngoại giao Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử luôn có sự tham gia đầy đủ, phối hợp đồng bộ của cả ba trụ cột với những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về đối ngoại Đảng, chúng ta đã có những đột phá trong mở rộng và phát triển chiều sâu các mối quan hệ; khẳng định vai trò quan trọng, quyết định trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và chỉ đạo quan hệ về mặt Nhà nước với các nước. Các nước hiểu đầy đủ hơn về vai trò lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng ta, tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam.

Công tác đối ngoại nhân dân có những bước chuyển biến tích cực về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động. Mạng lưới đối tác ngày càng được mở rộng, sự tham gia vào các cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế chủ động, thực chất hơn. Công tác thông tin đối ngoại, vận động dư luận, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội và môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Những kết quả nêu trên có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, chặt chẽ, thường xuyên của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước; sự vào cuộc và sự triển khai tích cực của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là ngành Ngoại giao," ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Ông Trần Cẩm Tú tin tưởng các lực lượng làm công tác đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước ngày càng phát triển, không ngừng củng cố và tăng cường vị thế, vai trò, uy tín trên trường quốc tế./.

Ba Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn mới Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, thống nhất tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại