Chiều 5/8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu Bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, gồm 24 tập bằng tiếng Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz (13/8/1926-13/8/2026) nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Cuba, người bạn lớn, người đồng chí thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz trong suốt quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi và bền bỉ của ông, được sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử, với tổng dung lượng gần 15.000 trang, gồm 4 nội dung lớn, tương ứng với các chặng đường phát triển của Cách mạng Cuba và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz.

Tập 1 (1940-1958) phản ánh quá trình hình thành tư tưởng cách mạng và cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài Batista.

Từ tập 2 đến tập 4 (giai đoạn 1959-1960) tập trung giới thiệu những năm đầu xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng sau thắng lợi năm 1959.

Tập 5 đến tập 18 (giai đoạn 1961-1998) phản ánh quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển Cuba theo con đường xã hội chủ nghĩa, với những quyết sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng và đối ngoại, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết quốc tế của Cuba.

Năm tập cuối, từ tập 19 đến tập 23 (giai đoạn 1999-2016), phản ánh những nỗ lực của Cuba trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới, đồng thời phản ánh những thông điệp và suy ngẫm của Fidel Castro Ruz về các vấn đề lớn của thời đại, thể hiện tầm nhìn của ông không chỉ đối với Cuba mà còn đối với khu vực và thế giới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh chung. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Xuyên suốt 23 tập sách là tư tưởng nhất quán của Fidel Castro Ruz về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vai trò của nhân dân, tinh thần đoàn kết quốc tế và khát vọng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

Để đưa công trình có giá trị đặc biệt này đến với bạn đọc Cuba, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ với yêu cầu cao về chất lượng nội dung, hình thức xuất bản và tiến độ thực hiện. Từng nội dung được rà soát, đối chiếu cẩn trọng nhằm bảo đảm tính chính xác của tư liệu, sự thống nhất trong cách thể hiện và giữ gìn trọn vẹn giá trị chính trị, lịch sử của công trình.

Song song với công tác biên tập nội dung, Nhà xuất bản đã phối hợp hoàn thiện thiết kế mỹ thuật, trình bày, chế bản và các yêu cầu kỹ thuật của bộ sách, bảo đảm vừa tuân thủ quy định của Luật Xuất bản Việt Nam, vừa phù hợp với thông lệ và yêu cầu, quy định khắt khe của Cuba về bộ sách của lãnh tụ Fidel Castro Ruz.

Việc xuất bản bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại hết sức sâu sắc; đây là nguồn tư liệu có giá trị đối với các nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba, cũng như bạn đọc trên thế giới trong việc tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Fidel Castro Ruz, những đóng góp to lớn của ông đối với cách mạng Cuba, phong trào cách mạng thế giới và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Trên nền tảng của phiên bản tiếng Tây Ban Nha, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Fidel Castro Ruz triển khai biên tập, xuất bản các phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt của bộ sách, qua đó tạo điều kiện để đông đảo nhân dân Việt Nam và quốc tế có cơ hội tiếp cận đầy đủ hơn với di sản tư tưởng quý báu của Fidel Castro Ruz.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh: Đồng chí Fidel Castro Ruz là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa quốc tế và phẩm giá của các dân tộc; là người bảo vệ kiên định quyền được sống trong hòa bình của nhân loại, quyền được hưởng một trật tự quốc tế công bằng và một môi trường bền vững nhằm bảo đảm sự trường tồn của nhân loại.

Việc xuất bản ấn bản đầu tiên của bộ Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Fidel Castro Ruz bằng tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mà chúng tôi hết sức trân trọng và đánh giá cao.

Đây là sự tri ân đầy ý nghĩa của dân tộc Việt Nam anh hùng-đất nước mà Fidel luôn dành tình cảm ngưỡng mộ sâu sắc và tâm huyết ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội./.

Phối hợp xuất bản tuyển tập tác phẩm của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz phản ánh tương đối toàn diện tư tưởng, đường lối và thực tiễn lãnh đạo cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro.

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