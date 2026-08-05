Bắc Ninh công bố Quy hoạch chung đô thị, đón nhận quyết định đạt đô thị loại I

Chiều 5/8, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để tỉnh triển khai quy hoạch phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tạo nền tảng xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Quyết định công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I cho lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Bộ Xây dựng công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I từng bước thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đối với nỗ lực bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh; đồng thời tạo lập khuôn khổ pháp lý, thể chế và không gian phát triển mới để Bắc Ninh bứt phá vươn tầm quốc tế.

Để cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch, Bộ trưởng đề nghị Bắc Ninh khẩn trương công khai quy hoạch đến người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; đồng thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật bảo đảm thống nhất với quy hoạch chung.

Địa phương cần quản lý chặt chẽ quỹ đất, ưu tiên phát triển hạ tầng xanh, không gian công cộng và các công trình văn hóa, giáo dục, y tế; tăng cường quản lý trật tự xây dựng, giữ gìn bản sắc văn hóa Kinh Bắc trong quá trình phát triển đô thị.

Theo Bộ trưởng, phát triển đô thị phải gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, khu kinh tế chuyên biệt Kép, khu thương mại tự do Gia Bình cùng hệ thống các đô thị động lực. Song song với đó là xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý một đô thị lớn.

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), phát triển hạ tầng số, năng lượng xanh và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, Bắc Ninh cần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Kinh Bắc, nhất là Dân ca Quan họ, hệ thống di tích và làng nghề truyền thống; đồng thời quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục để cải thiện đời sống người dân.

Khẳng định Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bắc Ninh, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết Bộ sẽ hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, hướng dẫn lập các quy hoạch phân khu, chuyên ngành và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh không chỉ mở rộng không gian đô thị mà còn định hình mô hình phát triển hoàn toàn mới.

Theo đó, đến năm 2050, Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á; tầm nhìn đến năm 2075 trở thành đô thị lớn, thịnh vượng, phát triển bền vững với quy mô dân số trên 10 triệu người.

Để hiện thực hóa các mục tiêu của quy hoạch, tỉnh sẽ tập trung triển khai ba định hướng chiến lược gồm: kiên định phát triển theo quy hoạch, coi quy hoạch là nền tảng cho mọi quyết sách phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng, phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng xã hội; phát triển đô thị lấy người dân làm trung tâm, chất lượng sống làm mục tiêu, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cho biết, Bắc Ninh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, với tinh thần "thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh."

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Định hướng xây dựng đô thị xanh, thông minh, đa trung tâm

Theo Quyết định số 1389/QĐ-TTg ngày 23/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh được lập trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với diện tích tự nhiên 4.713,75 km², gồm 99 đơn vị hành chính cấp xã; thời hạn quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Quy hoạch xác định mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương; phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng.

Đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của miền Bắc và cả nước, là trung tâm công nghiệp điện tử, bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu khu vực; đến năm 2050 trở thành thành phố đáng sống đạt đẳng cấp châu Á; tầm nhìn đến năm 2075 là đô thị lớn, phát triển bền vững, có khả năng dung nạp trên 10 triệu dân.

Theo quy hoạch, đô thị Bắc Ninh phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm với 3 phân vùng phát triển, 4 hành lang động lực và 6 cụm trung tâm; hình thành hệ thống 12 khu vực đô thị theo tiêu chí đô thị loại II; trong đó, khu vực Bắc Giang-Kinh Bắc-Quế Võ giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế của tỉnh; đô thị Gia Thuận phát triển theo mô hình đô thị sân bay gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Khu thương mại tự do; các khu vực Yên Phong, Quế Võ, Hiệp Hòa tiếp tục là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics và đổi mới sáng tạo.

Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng công bố Quyết định số 1315/QĐ-BXD ngày 28/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Phạm vi công nhận là toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh sau sắp xếp đơn vị hành chính, với diện tích tự nhiên 4.713,75 km² và quy mô dân số năm 2025 là 3.989.623 người.

Theo Đề án được tỉnh xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng, Bắc Ninh đạt 12/15 tiêu chuẩn đô thị loại I theo quy định tại Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về vai trò, vị trí và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội đạt 5/6 tiêu chuẩn; nhóm tiêu chuẩn về mức độ phát triển đô thị đạt 3/4 tiêu chuẩn; nhóm tiêu chuẩn về trình độ phát triển hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 4/5 tiêu chuẩn.

Hiện tỉnh Bắc Ninh có 25 đô thị, gồm 3 đô thị loại II là Bắc Giang, Kinh Bắc và Từ Sơn cùng 22 đô thị loại III. Theo quy hoạch, đến năm 2030 tỉnh hình thành hệ thống 12 khu vực đô thị được quy hoạch đồng bộ, tạo mạng lưới liên kết chặt chẽ, phát huy vai trò cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô Hà Nội.

Việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I cùng với Quy hoạch chung đô thị được phê duyệt không chỉ ghi nhận quá trình phát triển toàn diện của Bắc Ninh mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh triển khai lộ trình xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương theo chủ trương của Bộ Chính trị; đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống của người dân và năng lực cạnh tranh của địa phương.

Nhân dịp này, tỉnh Bắc Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 48 dự án, gồm các khu đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng, bệnh viện và các dự án FDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 180 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 7 tỷ USD, tạo thêm động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.

Thống nhất trình Quốc hội xem xét thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải khẳng định việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và 12 phường đã bảo đảm 5/5 điều kiện quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.