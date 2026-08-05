Khởi tố ca sĩ và giám đốc công ty giải trí vì xâm phạm bản quyền trên YouTube

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố 02 vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, liên quan đến việc khai thác trái phép tác phẩm âm nhạc trên nền tảng YouTube.

Đây là động thái tiếp nối chiến dịch cao điểm của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong môi trường trực tuyến.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong vụ thứ nhất, bà Nguyễn Thị Hiền, ca sĩ tự do, chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền" (hợp tác với Công ty BH Media), bị khởi tố vì đăng tải hàng nghìn video nhạc Bolero, trữ tình mà không xin phép và không thanh toán tiền bản quyền. Nhiều video trong số đó đạt hàng triệu lượt xem, gây thiệt hại cho các tác giả hàng trăm triệu đồng, trong khi bà Hiền thu lợi bất chính tương ứng từ nền tảng số.

Ông Nguyễn Thành Hiệp (giữa), Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam bị khởi tố vì từ năm 2021 đến 2026 đã đăng tải trái phép hàng trăm tác phẩm âm nhạc của nhiều tác giả giúp thu lợi bất chính số tiền lớn. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Vụ thứ hai, ông Nguyễn Thành Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam, quản lý kênh YouTube "liveshowunicorn2988" (cũng hợp tác với BH Media), bị khởi tố vì từ năm 2021 đến 2026 đã đăng tải trái phép hàng trăm tác phẩm âm nhạc của các tác giả thuộc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, với hơn 200 video vi phạm. Hành vi này gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền và giúp ông Hiệp thu lợi bất chính số tiền lớn.

Cả hai bị can đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhấn mạnh rằng việc có giấy phép biểu diễn không đồng nghĩa với quyền tự do ghi âm, ghi hình, sao chép hay đăng tải tác phẩm lên mạng. Các quyền biểu diễn, sao chép và truyền đạt đến công chúng là những quyền tài sản độc lập, cần được sự cho phép của tác giả, chủ sở hữu hoặc tổ chức được ủy quyền.

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các tổ chức, cá nhân đang vận hành kênh nội dung trên YouTube, Facebook, TikTok... cần rà soát nguồn gốc tác phẩm, ký hợp đồng bản quyền, lưu giữ chứng từ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính trước khi đăng tải. Đồng thời, những đơn vị có hành vi sai phạm nên chủ động chấm dứt, kê khai và khắc phục hậu quả để được xem xét khoan hồng theo pháp luật.

Thành công bước đầu của hai vụ án này cho thấy quyết tâm xử lý triệt để vi phạm bản quyền trên không gian mạng, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của tác giả và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh./.