Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” tiếp nhận hơn 9,1 tỷ đồng

Với tinh thần công khai, minh bạch và trân trọng từng sự đóng góp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã công khai chi tiết danh sách 89 khoản ủng hộ cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thời gian từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/7/2026, với tổng số tiền hơn 9,1 tỷ đồng.

Theo đó, từ ngày 1/7 đến 31/12/2025, Quỹ tiếp nhận 39 khoản ủng hộ với tổng số tiền gần 1,98 tỷ đồng. Từ ngày 1/1 đến 1/7/2026, Quỹ tiếp nhận thêm 50 khoản ủng hộ, với hơn 7,12 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn lực đóng góp cho Quỹ tiếp tục là cơ sở để triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực về vật chất và tinh thần; góp phần tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, cùng chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân đã dành tình cảm, trách nhiệm hướng về biên giới, biển, đảo quê hương, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, mỗi sự đồng hành, dù ở quy mô nào, đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của các tầng lớp nhân dân Thành phố đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển, đảo và tuyến đầu của Tổ quốc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và nghĩa tình của Thành phố mang tên Bác; tiếp tục tích cực hưởng ứng, chung tay ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc. Mỗi sự sẻ chia là thêm một nguồn động viên nơi tuyến đầu; mỗi tấm lòng là thêm một nhịp cầu nối hậu phương Thành phố với biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Trước đó, sáng 3/8, cán bộ, công nhân viên, người lao động của cơ quan Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; cơ quan Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức phát động chương trình ủng hộ và đóng góp gần 230 triệu đồng cho “Quỹ vì biển đảo quê hương- Vì tuyến đầu Tổ quốc”./.

Hà Nội: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026 Sáng 14/4, Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Thủ đô đối với các lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.