Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng chục cột điện án ngữ giữa đường Chu Văn An

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, từng được kỳ vọng hoàn thành vào tháng 11/2025. Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn chưa thể về đích khi hàng chục trụ điện còn nằm "cố thủ" giữa tuyến đường, dù mặt đường đã được thảm nhựa và vỉa hè cơ bản hoàn thiện.

Ghi nhận sáng 5/8, tuyến đường cơ bản đã được thảm nhựa, vỉa hè cũng đã hoàn thiện. Tuy nhiên, nhiều trụ điện vẫn nằm dưới lòng đường, gây cản trở việc lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các trụ điện này hầu hết được bọc tôn xung quanh, sơn phản quang và lắp đặt biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Dù vậy, ghi nhận cho thấy, nhiều trụ chỉ có sơn phản quang, không được bọc tôn; thậm chí có trụ sắt chỉ được cột các nhánh cây xung quanh rất sơ sài.

Bà Lê Thị Thanh (buôn bán trên tuyến đường Chu Văn An) cho biết, ban ngày các trụ điện còn dễ nhận thấy, nhưng về đêm rất khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chúng tôi mong muốn tuyến đường hoàn thành từ lâu để cho sạch đẹp và đảm bảo an toàn giao thông nhưng không biết bao giờ các trụ điện mới được di dời.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Hữu Tín, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Thời gian vừa qua, hạng mục di dời tạm hệ thống lưới điện trung, hạ thế còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục theo quy định.

Theo ông Tín, đến nay các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Chủ đầu tư đang tập trung tổ chức thi công, phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan để hoàn thành công tác di dời hệ thống lưới điện, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An dài gần 600m, từ Ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh, được khởi công tháng 2/2025 với tổng mức đầu tư 1.067 tỷ đồng. Tuyến đường được mở rộng lên 23m với 4 làn xe; phần lớn kinh phí dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 166 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đây là một trong những tuyến đường kết nối với các trục đường chính trên địa bàn quận Bình Thạnh cũ, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình thi công trong 10 tháng và hoàn thành vào tháng 11/2025. Thời điểm khởi công, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công và hoàn thành dự án trong 6-8 tháng do điều kiện mặt bằng thi công thuận lợi.

Thực tế, dự án đã triển khai thi công rất nhanh giai đoạn đầu. Tuy nhiên, việc chậm di dời hệ thống điện, đặc biệt một số trụ điện và trạm biến áp nằm đúng vị trí thi công cống hộp, khiến nhiều hạng mục không thể triển khai đồng bộ, làm dự án kéo dài đến nay.

Cuối năm 2025, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh đã thuê đơn vị tư vấn, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ di dời lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án; đồng thời làm việc với ngành điện lực để thỏa thuận phương án.

Đến nay, nhiều trụ điện trên tuyến vẫn chưa được di dời, khiến dự án chưa thể hoàn thành, đồng thời ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị./.

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