Cao tốc Khánh Hoà-Buôn Ma Thuột sẽ hoàn thành, khai thác trong năm nay

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký báo cáo trình Quốc hội tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 về chủ trương đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hoà-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo đó, Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hoà-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài 117,5km, được đầu tư theo quy mô đường cao tốc cấp 80-100km/h; sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gần 22.000 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1 (dài 31,5km do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà làm cơ quan chủ quản); Dự án thành phần 2 (dài 37km do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản); Dự án thành phần 3 (dài hơn 48km do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản).

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết dự án được khởi công ngày 18/6/2023, đến nay, sản lượng thực hiện dự án đạt hơn 82% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ, trong đó sản lượng dự án thành phần 1 đạt gần 88%; Dự án thành phần 2 đạt hơn 72%; Dự án thành phần 3 đạt hơn 97%.

Nhìn nhận quá trình thi công dù gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết và biến động giá nhiên liệu, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá Bộ Xây dựng, hai tỉnh Khánh Hoà, Đắk Lắk cùng các chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực các giải pháp triển khai đưa 20km đầu tuyến thuộc Dự án thành phần 1 vào khai thác sử dụng; Dự án thành phần 3 (tỉnh Đắk Lắk) đã thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025.

“Phạm vi còn lại của dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2026, phấn đấu hoàn thành đưa toàn bộ dự án vào khai thác đồng bộ trong năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ để phát huy hiệu quả đầu tư (kế hoạch dự kiến ban đầu là năm 2027),” người đứng đầu Bộ Xây dựng cho hay.

Đề cập đến nguồn cung cấp vật liệu thông thường thi công dự án, theo tính toán, nhu cầu đất đắp cần khoảng 3,3 triệu m3, cát cần khoảng 1,25 triệu m3, đá cần 3,7 triệu m3. Hiện, Dự án thành phần 2 gặp khó khăn nguồn cung vật liệu đá làm bê tông nhựa do các mỏ đặc thù cấp cho dự án còn hạn chế về các chỉ tiêu kỹ thuật; các mỏ thương mại có trữ lượng thấp, công suất khai thác hạn chế.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu thi công phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu đá bê tông nhựa trên địa bàn và các khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu về chất lượng, trữ lượng triển khai thi công.

Để đảm bảo việc triển khai dự án theo đúng nghị quyết, Chính phủ kiến nghị Quốc hội có ý kiến với Đoàn Đại biểu Quốc hội các địa phương có dự án đi qua thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án; Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng còn lại và có ý kiến với ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan đẩy nhanh thủ tục đầu tư các hạng mục liên quan, bảo đảm việc khai thác, sử dụng được đồng bộ./.

Dự án thành phần đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột bị chậm tiến độ Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột được Chính phủ yêu cầu bảo đảm thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9 và khai thác toàn tuyến trước ngày 31/12/2026, tuy nhiên tới nay tiến độ tổng thể dự án bị chậm.