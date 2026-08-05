Dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành "đội vốn" hơn 350 tỷ đồng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký trình Quốc hội báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 về chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành có tổng chiều dài gần 129km đi qua địa phận tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) và tỉnh Bình Phước (nay là thành phố Đồng Nai) gồm 5 dự án thành phần.

Cụ thể, Dự án thành phần 1 (đầu tư xây dựng đường cao tốc) do Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai (tỉnh Bình Phước trước đây) làm cơ quan có thẩm quyền triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m.

Dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Đắk Nông do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Đắk Nông trước đây) làm cơ quan chủ quản, triển khai theo hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Dự án thành phần 3 (đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước do Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai (tỉnh Bình Phước trước đây) làm cơ quan chủ quản, triển khai theo hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Dự án thành phần 4 (thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Đắk Nông trước đây) làm cơ quan chủ quản, triển khai theo hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Dự án thành phần 5 (thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận tỉnh Bình Phước do Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai (tỉnh Bình Phước trước đây) làm cơ quan chủ quản, triển khai theo hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, hiện tại, Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cho 16 gói thầu xây lắp. Trong đó, Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 3 đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, giám sát. Dự án thành phần 1 mới hoàn thành lựa chọn nhà thầu được một gói thầu xây lắp, chưa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại.

Theo báo cáo, đến nay, Dự án thành phần 1 đã cơ bản bóc xong lớp đất hữu cơ, đang đắp nền đường và hoàn thành các hạng mục cống tròn. Dự án thành phần 2 đang tạm dừng thi công các hạng mục liên quan do dự án thành phần 1 chưa phê duyệt đầy đủ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và mặt bằng đủ điều kiện thi công còn hạn chế. Dự án thành phần 3 đã được khởi công 12/12 gói thầu xây lắp, tổng giá trị thực hiện các gói thầu đạt gần 26% giá trị hợp đồng.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Dự án thành phần 1 ban đầu có tổng chiều dài 128,8km gồm đoạn qua Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) dài gần 28km, qua Bình Phước (nay là thành phố Đồng Nai) hơn 101km. Tuy nhiên, do điều chỉnh hướng tuyến qua địa bàn tỉnh Đắk Nông, chiều dài thực tế của dự án giảm xuống còn hơn 124km (đoạn qua tỉnh Đắk Nông giảm còn 23,1km).

Diện tích thu hồi đất theo Nghị quyết của Quốc hội khoảng 1.111ha, thực tế triển khai, tổng diện tích thu hồi đất khoảng hơn 1.216ha (tăng hơn 105ha) do quá trình thực hiện, một số đoạn tuyến đi qua khu vực, vị trí có địa hình đào sâu, đắp cao phải mở rộng phạm vi thu hồi đất, bổ sung thêm phạm vi giải phóng mặt bằng để dự kiến xây dựng 3 trạm dừng nghỉ và chuẩn xác lại phạm vi giải phóng mặt bằng một số nút giao.

Do đó, tổng mức đầu tư dự án cũng có sự thay đổi, từ khoảng 25.540 tỷ đồng theo Nghị quyết của Quốc hội lên khoảng 25.893 tỷ đồng (theo các kết quả phê duyệt dự án đầu tư của các dự án thành phần). Trong đó, Dự án thành phần 1 tăng khoảng 353 tỷ đồng, các dự án thành phần còn lại giữ nguyên tổng mức đầu tư.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, bảo đảm chất lượng và đúng quy định pháp luật; đồng thời chủ động chuẩn bị các bước tiếp theo để ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh, sẽ hoàn thiện thủ tục theo quy định, sớm triển khai thi công dự án, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch đề ra là cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027./.

Rà soát phương án đầu tư cao tốc gần 77.000 tỷ đồng qua 3 tỉnh Tây Nguyên Dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa nếu được đầu tư sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và khu vực Tây Nguyên.