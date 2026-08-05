Bão số 3 đổi hướng, di chuyển chậm với tốc độ khoảng 5 km/h

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 3 đổi hướng Đông Đông Bắc (trước đó là hướng Đông), giữ nguyên cường độ, di chuyển chậm với tốc độ khoảng 5 km/h.

Dự báo, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Theo đó, hồi 13 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h.

Đến 13 giờ ngày 6/8, bão trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 13 giờ ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Thời tiết miền Bắc sẽ ảnh hưởng ra sao khi bão số 3 Kujira đi vào Biển Đông? Sáng ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã chính thức mạnh lên thành bão số 3 năm 2026 với tên quốc tế là Kujira, vị trí tâm bão ghi nhận sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

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