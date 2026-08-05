Hỗ trợ phụ nữ tỉnh miền núi, biên giới khởi nghiệp gắn với khoa học công nghệ

Ngày 5/8, tại Lạng Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học thực trạng phụ nữ tỉnh Lạng Sơn khởi nghiệp gắn với khoa học công nghệ nhằm đánh giá thực trạng mức độ sẵn sàng của phụ nữ khởi nghiệp gắn với khoa học công nghệ với quá trình khởi nghiệp/phát triển kinh doanh; đề xuất, khuyến nghị một số giải pháp phù hợp định hướng Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Lạng Sơn khi đã sớm ban hành Kế hoạch 180/KH-UBND để triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 (Đề án 2415) của Thủ tướng Chính phủ, tạo hành lang pháp lý cho phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp.

Đề án đặt ra mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Hội phụ nữ đóng vai trò kết nối các thành phần trong hệ sinh thái. Trung ương Hội đang tham gia tích cực với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp xây dựng các nghị định liên quan như trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hội đã xây dựng app “Phụ nữ Việt Nam” để chuyển tải toàn bộ những nội dung liên quan đến Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo điều kiện cho hội viên tham khảo, học hỏi, đóng góp ý kiến và "hiến kế" để thực hiện thành công mục tiêu đặt ra.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Hồng Vân thông tin, Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, hiện có 65 tổ chức Hội cấp xã/phường với 923 chi hội phụ nữ.

Phụ nữ chiếm 48,83% dân số toàn tỉnh, với số hội viên trên 114.000 người, trong đó 83,7% là phụ nữ dân tộc thiểu số; phụ nữ chiếm trên 46% lực lượng lao động của tỉnh. Phụ nữ khu vực Trung du và miền núi phía Bắc trong đó có Lạng Sơn vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Phần lớn doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ có quy mô nhỏ, năng lực quản trị, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số còn hạn chế.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Hồng Vân phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Việc tiếp cận công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, nguồn vốn, thị trường và các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đặc biệt là khoảng cách về trình độ, điều kiện tiếp cận thông tin giữa khu vực trung tâm với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khá lớn.

Yêu cầu của quá trình hội nhập, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh đang đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo.

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình sinh kế, hỗ trợ chuyển đổi số và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Không chỉ giữ vai trò xây dựng gia đình, phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí trong phát triển kinh tế, tham gia sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, sản phẩm OCOP, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế số…

Triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” Lạng Sơn đã hỗ trợ 1.410 hội viên phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập được 102 tổ hợp tác và 28 hợp tác xã; 100% tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới do phụ nữ thành lập và điều hành được hỗ trợ thủ tục thành lập, vốn, kiến thức…

Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, doanh nghiệp và tổ chức liên quan, tạo điều kiện để phụ nữ được tiếp cận tốt hơn với khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nghề, tín dụng và thị trường; khuyến khích phát triển doanh nghiệp nữ, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ và những mô hình khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các đại biểu đã trao đổi, làm rõ giải pháp hỗ trợ phụ nữ khu vực miền núi như Lạng Sơn ứng dụng khoa học công nghệ trong khởi nghiệp. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá, nhiều phụ nữ địa phương, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số chưa mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, chăn nuôi.

Tại các địa phương chưa hình thành được nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao do phụ nữ làm chủ do thiếu kiến thức, kinh nghiệm quản lý và nguồn vốn. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp chưa thực sự hiệu quả.

Vì vậy cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp hội phụ nữ, mỗi hội viên phải mạnh dạn vươn lên tiếp cận kiến thức, khoa học, kỹ thuật mới, biết khai thác tiềm năng lợi thế tại địa phương để làm giàu, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp.../.

Đại hội XIV Hội Phụ nữ Việt Nam: Khơi dậy khát vọng cống hiến Chỉ cần có khát vọng, tri thức, sự kiên trì, phụ nữ Việt Nam có thể làm chủ tương lai và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

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