Lần đầu tiên vinh danh doanh nghiệp kiến tạo đất nước tại Better Choice Awards

Chiều 5/8 tại Hà Nội, Giải thưởng Better Choice Awards 2026 chính thức được công bố khởi động. Đây là giải thưởng thường niên mang tầm quốc gia được tổ chức từ năm 2022 nhằm tôn vinh, khuyến khích, cổ vũ những giá trị đổi mới sáng tạo áp dụng trong đời sống thực phục vụ người tiêu dùng do Công ty cổ phần VCCorp, và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức.

Bước sang năm 2026, Ban Tổ chức có sự tham gia phối hợp của Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ để đưa Giải thưởng trở thành hoạt động trọng điểm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Better Choice Awards hướng tới xây dựng một hệ giá trị khuyến khích đổi mới sáng tạo lấy con người làm trung tâm, nơi những sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và mô hình kinh doanh tạo ra giá trị thực tiễn được ghi nhận và lan tỏa.

Thông qua cơ chế đánh giá kết hợp giữa hội đồng chuyên gia và bình chọn của cộng đồng, giải thưởng góp phần thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tạo cầu nối giữa đối mới sáng tạo với thị trường và người tiêu dùng góp phần lan tỏa các giá trị đổi mới và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển bền vững.

Giải thưởng Better Choice Awards 2026 chính thức được công bố khởi động. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Là đơn vị được Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đóng vai trò kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái, thúc đầy hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển và thương mại hóa công nghệ, đồng thời thu hút các nguồn lực trong nước và quốc tế cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong hệ sinh thái đó, Better Choice Awards là cầu nối đưa các giá trị đổi mới sáng tạo đến gần hơn với thị trường và người tiêu dùng thông qua việc hoạt động tôn vinh những sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp tạo ra giá trị thực tiễn.

Nation Builders Awards là hạng mục mới của năm 2026, tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của đất nước. Kết quả các hạng mục được xác lập trên cơ sở kết hợp đánh giá của hội đồng chuyên môn và bình chọn của người dùng với tỷ trọng giữa hai cấu phần này được thiết kế linh hoạt theo từng hạng mục, dao động trong khoảng 30% đến 100%.

Gala trao giải Better Choice Awards 2026 dự kiến diễn ra trong khoảng ngày 2 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia./.

BCA 2026 gồm bốn nhóm giải thưởng: - Smart Choice Awards tôn vinh các sản phẩm công nghệ tiêu dùng. - Car Choice Awards ghi nhận các mẫu xe và hệ sinh thái di chuyển phù hợp với nhu cầu thực tế. - Innovative Choice Awards dành cho các giải pháp, sáng kiến và thương hiệu đổi mới trải nghiệm người dùng.

Kết nối toàn cầu về công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest Hải Phòng 2026 diễn ra trong hai ngày 4-5/8 với nhiều hoạt động phong phú: triển lãm, trình diễn công nghệ, hội thảo chuyên đề, kết nối đầu tư, hợp tác quốc tế.