Doanh thu của Apple tại Ấn Độ lần đầu vượt 10 tỷ USD

Doanh thu của tập đoàn công nghệ Apple tại Ấn Độ lần đầu tiên vượt 10 tỷ USD trong tài khóa 2025-2026, cho thấy sức mua các thiết bị cao cấp đang gia tăng nhanh chóng tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Theo số liệu mới nhất, doanh thu của Apple tại Ấn Độ tăng ở mức hai chữ số trong 12 tháng kết thúc vào tháng 3/2026, từ khoảng 9 tỷ USD của tài khóa trước. Điện thoại iPhone tiếp tục chiếm phần lớn doanh số, trong khi nhu cầu đối với máy tính bảng iPad và máy tính MacBook cũng tăng.

Mặc dù Ấn Độ hiện vẫn chỉ đóng góp một phần nhỏ trong tổng doanh thu toàn cầu của Apple, nước này đang nổi lên thành một trong những thị trường tăng trưởng quan trọng nhất của tập đoàn bên ngoài Mỹ và Trung Quốc.

Kết quả trên càng đáng chú ý trong bối cảnh đồng rupee đã mất khoảng 10% giá trị so với đồng USD kể từ đầu năm 2025, làm giảm quy mô doanh thu khi quy đổi sang đồng tiền của Mỹ.

Đà tăng trưởng được hỗ trợ bởi chiến lược mở rộng mạnh mạng lưới bán lẻ. Apple đã khai trương thêm một cửa hàng tại trung tâm tài chính Mumbai hồi tháng 2, nâng tổng số cửa hàng chính thức tại Ấn Độ lên 6. Tập đoàn cũng tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý cao cấp nhằm tiếp cận thêm người tiêu dùng tại các thành phố lớn.

Apple bắt đầu vận hành cửa hàng trực tuyến tại Ấn Độ năm 2020, sau khi New Delhi nới lỏng các quy định về tỷ lệ mua sắm trong nước. Năm 2023, Tổng Giám đốc Tim Cook trực tiếp khai trương hai cửa hàng đầu tiên của hãng tại Mumbai và New Delhi, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường này.

Tuy nhiên, giá bán cao vẫn là một trở ngại đối với việc mở rộng thị phần. Mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn có giá 82.900 rupee, tương đương khoảng 870 USD, tại Ấn Độ, cao hơn mức 799 USD ở Mỹ.

Để thu hút khách hàng, Apple đã phối hợp với các ngân hàng triển khai hoàn tiền qua thẻ tín dụng, đồng thời áp dụng ưu đãi dành cho sinh viên và chương trình đổi thiết bị cũ lấy sản phẩm mới.

Bên cạnh vai trò là thị trường tiêu thụ, Ấn Độ ngày càng giữ vị trí quan trọng trong chiến lược sản xuất và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple. Hiện có 5 nhà máy sản xuất iPhone tại nước này; cứ 4 chiếc iPhone trên toàn cầu thì có 1 chiếc được sản xuất tại Ấn Độ. Nước này cũng đã trở thành nguồn cung chủ yếu đối với các thiết bị iPhone xuất khẩu sang Mỹ.

Việc doanh thu vượt 10 tỷ USD cho thấy Apple đang từng bước biến Ấn Độ thành một trụ cột kép, vừa là thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh, vừa là trung tâm sản xuất quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Hai 'ông lớn' Amazon và Apple công bố kết quả kinh doanh ấn tượng Amazon cho biết hai mảng liên quan đến AI gồm dịch vụ đám mây AI và chip AI đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng ở mức ba chữ số, với doanh thu thường niên vượt 25 tỷ USD mỗi mảng.