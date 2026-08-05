VIB ra mắt One Card, mở ra bước tiến mới về thẻ tín dụng

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt One Card, mở ra bước tiến mới về thẻ tín dụng, nơi nhiều hạng thẻ, nhiều hệ quyền lợi, nhiều nhóm đặc quyền và khả năng phát triển cùng khách hàng được tích hợp trên một chiếc thẻ duy nhất.

Được thiết kế với cách tiếp cận "ONE là Đủ," One Card vừa đáp ứng nhu cầu chi tiêu hiện tại vừa liên tục nâng cấp hạn mức, quyền lợi và đặc quyền theo từng giai đoạn trên hành trình tài chính mà không làm gián đoạn trải nghiệm của chủ thẻ. Thay vì khách hàng phải đổi chiếc thẻ khi nhu cầu thay đổi, One Card sẽ tự mở rộng giá trị theo từng giai đoạn trên hành trình tài chính cá nhân của khách hàng.

Đây cũng là bước đi tiếp theo hiện thực hóa định hướng của VIB trong việc dẫn dắt thị trường bằng những giải pháp tài chính siêu cá nhân hóa cùng hệ sinh thái đồng hành xuyên suốt với khách hàng.

Bà Tường Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối bán lẻ VIB chia sẻ: "Khách hàng luôn thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống. Thu nhập tăng lên, nhu cầu chi tiêu mở rộng và sự gắn kết với ngân hàng cũng ngày càng sâu hơn. Vì vậy, thay vì thiết kế một chiếc thẻ chỉ phù hợp với một vài nhu cầu tại một thời điểm, VIB mong muốn tạo ra một chiếc thẻ có thể liên tục phát triển cùng khách hàng. Đó cũng là cách chúng tôi hiện thực hóa định hướng dẫn dắt thị trường bằng những sản phẩm và hệ sinh thái tài chính siêu cá nhân hóa," bà Tường cho biết.

ONE là Đủ cho mọi giai đoạn trong hành trình tài chính

Một chiếc thẻ không nên chỉ phù hợp với hiện tại mà cần có khả năng tự mở rộng hạn mức và hệ đặc quyền theo năng lực tài chính của chủ thẻ. Đây là điểm khác biệt cốt lõi của One Card.

Đằng sau đó là nền tảng công nghệ, dữ liệu và AI của VIB, cho phép ngân hàng liên tục thấu hiểu hành vi, nhu cầu và mức độ gắn kết của khách hàng theo thời gian. Đây cũng là kết quả của chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ và năng lực dữ liệu của VIB, nhằm xây dựng những sản phẩm có thể phát triển cùng khách hàng.

Thay vì cố định ngay từ thời điểm phát hành, One Card liên tục phát triển cập nhật tính năng trên app, mang đến những quyền lợi phù hợp hơn ở từng giai đoạn trong hành trình tài chính cá nhân. Khi năng lực tài chính của chủ thẻ tăng lên, One Card tự động nâng hạng từ Gold lên Platinum và Signature, đồng thời tăng hạn mức tối đa đến 2 tỷ đồng và mở rộng hệ quyền lợi tương ứng mà không làm gián đoạn trải nghiệm sử dụng.

Thông thường, nâng hạng thẻ đồng nghĩa phải phát hành thẻ mới và phải cập nhật thông tin thẻ trên tất cả các ví, trang web lưu thông tin thanh toán. Với VIB One Card, điều đó không còn cần thiết - khách hàng vẫn sử dụng chính chiếc thẻ vật lý đang có khi hạng thẻ được nâng cấp, tạo nên trải nghiệm độc đáo và liền mạch cho khách hàng.

ONE là Đủ cho mọi nhu cầu chi tiêu

Thay vì tối ưu cho một mục đích riêng lẻ, One Card được thiết kế với 5 lĩnh vực chi tiêu toàn diện (mua sắm, du lịch, giáo dục, bảo hiểm và chi tiêu quốc tế) cho cuộc sống, gồm cả nhu cầu cá nhân, gia đình và công việc, với tính năng hoàn tiền đến 3 lĩnh vực cùng lúc và có thể thay đổi hàng tháng theo nhu cầu thực tế. Cùng với đó là mức hoàn tiền lên đến 9% và tổng giá trị hoàn tiền tối đa 18 triệu đồng mỗi năm.

Đặc biệt, quyền lợi hoàn tiền được áp dụng ngay từ những giao dịch đầu tiên, không yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu.

ONE là Đủ cho mọi đặc quyền trải nghiệm

Không chỉ nhu cầu chi tiêu thay đổi, kỳ vọng của khách hàng cũng ngày càng cao. Chiếc thẻ không còn đơn thuần là phương tiện thanh toán mà trở thành người bạn đồng hành trong trải nghiệm phong cách sống.

Với One Card, các đặc quyền được tích hợp và mở rộng theo hành trình sử dụng của khách hàng. Nổi bật là ưu đãi 0% phí giao dịch ngoại tệ trong ba tháng đầu và chỉ 1% trọn vòng đời tài chính, thấp hơn đáng kể so với mức phí phổ biến trên thị trường. Khách hàng có thể tối ưu chi phí cho các giao dịch quốc tế, từ du lịch, công tác đến thanh toán các nền tảng AI, dịch vụ số và ứng dụng toàn cầu.

Ở hạng Signature, chủ thẻ còn được tặng 4 lượt sử dụng phòng chờ sân bay và không giới hạn theo doanh số chi tiêu, cùng hệ sinh thái ưu đãi từ VIB và Visa.

Giá trị của One Card cũng tiếp tục được bồi đắp khi khách hàng tăng cường sử dụng và gắn kết với hệ sinh thái VIB. Từ miễn phí thường niên theo điều kiện, các đặc quyền thanh toán đến khả năng linh hoạt chuyển đổi hạn mức tín dụng thành khoản ứng tiền mặt thông qua Super Cash, One Card mang đến một hệ sinh thái tài chính xuyên suốt thay vì chỉ là một công cụ thanh toán.

Sau nhiều năm kiên định với định vị "Dẫn đầu xu thế thẻ," VIB đã xây dựng hệ sinh thái phục vụ hơn 3 triệu chủ thẻ, liên tục mở rộng lợi ích, trải nghiệm và công nghệ. One Card là bước tiến tiếp theo trên hành trình đó, không chỉ ra mắt một sản phẩm mới mà còn mở ra một cách tiếp cận mới đối với thẻ tín dụng./.

VIB lãi 5.180 tỷ đồng, tài sản vượt 580.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm Ngân hàng VIB đạt lợi nhuận 5.180 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 580.000 tỷ đồng, mở rộng tín dụng và duy trì chất lượng tài sản trong 6 tháng đầu năm 2026.