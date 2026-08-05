VNPT-VRG và cái “bắt tay” chiến lược của để xây mô hình khu công nghiệp công nghệ số

Ngày 4/8, tại Hà Nội, Tập đoàn VNPT và Tập đoàn VRG đã ký kết Thỏa thuận hợp tác khung giai đoạn 2026–2030, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn sau 7 năm đồng hành triển khai chuyển đổi số.

Thỏa thuận được xây dựng trên tinh thần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước. Hai bên hướng tới xây dựng hệ sinh thái hợp tác bền vững với định hướng "Xanh - Thông minh - Hiện đại," lấy các chuẩn mực ESG/OECD làm nền tảng trong giai đoạn 2026–2030.

Điểm nhấn của giai đoạn hợp tác mới là VNPT và VRG sẽ phối hợp nghiên cứu xây dựng khu công nghiệp công nghệ số theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại, lấy công nghệ số làm nền tảng phát triển bền vững. Hai bên sẽ cùng nghiên cứu phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng số; hỗ trợ quy hoạch các phân khu chức năng; triển khai mô hình quản trị thông minh, quản trị xanh; xây dựng trung tâm dữ liệu, hệ sinh thái an toàn thông tin; đồng thời phối hợp thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực công nghệ số.

Theo nội dung thỏa thuận, VRG sẽ tạo điều kiện để VNPT tham gia tư vấn, xây dựng và cung cấp các giải pháp hạ tầng số cho các khu công nghiệp hiện hữu và các khu công nghiệp đầu tư mới do VRG quản lý, vận hành. Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các giải pháp năng lượng sạch nhằm phát triển hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và tối ưu hóa nguồn năng lượng phục vụ các trung tâm dữ liệu cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp.

Bên cạnh việc nghiên cứu mô hình hợp tác mới, hai tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác chuyển đổi số toàn diện trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2020–2025. Trước đó, VNPT đã đồng hành cùng VRG triển khai nhiều hệ thống phục vụ quản trị và điều hành như Hệ thống Báo cáo thông minh (BI), Hệ thống Quản lý vùng trồng GIS.VRG, hạ tầng điện toán đám mây (Cloud), chữ ký số SmartCA, Trung tâm điều hành an toàn thông tin (SOC), Văn phòng điện tử (eOffice)…

Trong giai đoạn tới, hai bên sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng các nền tảng hiện có; thúc đẩy ứng dụng AI trong quản trị, điều hành; hoàn thiện hệ thống GIS; triển khai các giải pháp chuyển đổi số phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản lý các khu công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao trên phạm vi toàn hệ thống VRG.

Ngoài chuyển đổi số, VNPT và VRG sẽ tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, phát triển các sản phẩm và dịch vụ số; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi số; ưu tiên sử dụng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của nhau trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và cơ chế thị trường.

Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo động lực để hai tập đoàn phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Công Kha, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VRG, cho biết những kết quả hợp tác thời gian qua là nền tảng quan trọng để hai tập đoàn bước vào giai đoạn phát triển mới. Ông tin tưởng chương trình hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và các dự án thiết thực, tạo ra giá trị mới và hình thành các mô hình quản trị mới.

Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNPT, khẳng định sau 7 năm đồng hành, VNPT tự hào đã đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển đổi số toàn diện của VRG. Theo ông, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, việc hợp tác giữa hai tập đoàn không chỉ dừng ở triển khai các giải pháp công nghệ mà còn hướng tới xây dựng những mô hình hợp tác mới giữa các doanh nghiệp nhà nước.

Ông cho biết, với năng lực về hạ tầng số, công nghệ số và kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số quy mô lớn, VNPT sẽ tiếp tục đồng hành cùng VRG trong quá trình chuyển đổi số toàn diện, đồng thời mở rộng hợp tác tại các thị trường quốc tế nơi VRG đang hoạt động như Lào và Campuchia.

Với thế mạnh về hạ tầng số, công nghệ số và năng lực triển khai chuyển đổi số của VNPT cùng tiềm lực về hạ tầng, quỹ đất và hệ sinh thái công nghiệp của VRG, thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo động lực để hai tập đoàn phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững./.