Điện thoại gập Galaxy Z8 của Samsung lập kỷ lục về lượng đặt trước ở Hàn Quốc ​

Dòng điện thoại màn hình gập Galaxy Z8 của Samsung Electronics đã lập kỷ lục mới tại thị trường Hàn Quốc khi đạt 1,44 triệu đơn đặt trước, trở thành mẫu smartphone Galaxy có doanh số đặt trước cao nhất từ trước đến nay.

Công ty Samsung Electronics ngày 4/8 cho biết trong thời gian mở đặt trước từ ngày 28/7 đến ngày 3/8, ba mẫu Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 đã ghi nhận tổng cộng 1,44 triệu đơn hàng tại Hàn Quốc.

Con số này vượt kỷ lục 1,38 triệu máy mà Galaxy Note10 thiết lập vào năm 2019, đồng thời cao hơn doanh số đặt trước của dòng Galaxy S26 với 1,35 triệu máy ra mắt đầu năm nay và Galaxy Z Fold7, Z Flip7 với 1,04 triệu máy đặt trước năm 2025.

Trong số các mẫu mới, Galaxy Z Fold8 chiếm khoảng 70% tổng lượng đặt trước, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của người dùng đối với dòng điện thoại gập dạng sách.

Công ty Samsung cho biết thành công của Galaxy Z8 đến từ công nghệ điện thoại gập được hoàn thiện qua 7 thế hệ phát triển, cùng với sự yêu thích ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với thiết kế màn hình gập mới.

Về màu sắc, Galaxy Z Fold8 được ưa chuộng nhất với hai phiên bản Cream và Graphite, trong khi Fold8 Ultra nổi bật với các màu Graphite và Violet Shadow. Đối với Galaxy Z Flip8, hai màu Pink và Cream thu hút nhiều khách hàng nhất.

Riêng các màu độc quyền bán trên Samsung.com và Samsung Gangnam như Pistachio và Mint cũng nhận được phản hồi tích cực.

Thông tin cho biết nhóm khách hàng từ 10 tuổi đến 30 tuổi chiếm khoảng một nửa số người đặt trước qua Samsung.com. Số lượng nữ khách hàng trong độ tuổi này mua Galaxy Z Fold8 Ultra và Fold8 cũng tăng hơn gấp đôi so với thế hệ trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thiết kế mới đối với giới trẻ và người dùng nữ.

Samsung nhận định mức giá cạnh tranh tại thị trường Hàn Quốc cùng các chương trình ưu đãi như nâng gấp đôi dung lượng lưu trữ và gói thuê bao "New Galaxy AI Subscription Club" cũng góp phần thúc đẩy doanh số đặt trước.

Khách hàng đặt mua trước Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 bắt đầu được kích hoạt thiết bị từ ngày 4/8. Dòng sản phẩm này cũng sẽ lần lượt được mở bán tại Hàn Quốc và hơn 100 quốc gia trên thế giới từ ngày 7/8./.

Samsung ra mắt dòng điện thoại Galaxy Z mới, tăng tốc chiến lược AI Samsung lần đầu tiên mở rộng dòng điện thoại gập Galaxy Z lên ba mẫu gồm Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8.

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