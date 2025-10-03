Tôn vinh hàng loạt giải pháp, sản phẩm tại Better Choice Awards 2025

Tối 3/10, Gala Better Choice Awards 2025 - sự kiện tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu phục vụ người tiêu dùng trong năm đã diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, tiếp tục thể hiện sự đồng hành chặt chẽ giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện.

Bên cạnh màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao, khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là khi những cái tên xuất sắc nhất được xướng lên trên sân khấu. Dưới đây là những kết quả tiêu biểu mang đậm dấu ấn đổi mới sáng tạo, được Ban Tổ chức công bố chính thức.

Innovative Choice Awards: Giải pháp mở đường tương lai

Đổi mới sáng tạo không chỉ hiện diện trong sản phẩm tiêu dùng mà còn thể hiện rõ trong các giải pháp. Do Green - Công nghệ khí hóa rác thải chiến thắng giải Sáng kiến Đột phá về Công nghệ Xanh và Năng lượng bền vững, thể hiện cam kết phát triển bền vững.

Ở mảng y tế, Sổ sức khỏe điện tử Long Châu được vinh danh là Giải pháp Đột phá về Y tế số và chăm sóc sức khỏe, góp phần hiện đại hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. FPT Long Châu là chuỗi nhà thuốc đầu tiên tại Việt Nam được tích hợp định danh điện tử qua VNeID, sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về hạ tầng kỹ thuật và bảo mật thông tin. Đây cũng là một bước tiến quan trọng hướng đến mục tiêu mỗi người dân sở hữu một sổ sức khỏe điện tử, lưu giữ toàn bộ thông tin liên quan đến quá trình điều trị, lịch sử dùng thuốc, hỗ trợ các lực lượng y tế trong việc chẩn đoán, theo dõi và điều trị hiệu quả hơn.

Ngoài ra, siêu ứng dụng BE nhận giải Giải pháp Đột phá cho Giao thông vận tải trên nền tảng số, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ di chuyển số. Trong giáo dục, University Lecture Online kết hợp Chatbot học tập của The Forum Education Vietnam được trao giải Giải pháp Đột phá cho Giáo dục trên nền tảng số, mở ra cách tiếp cận tri thức linh hoạt và bình đẳng hơn.

Hạng mục Top 5 Giải pháp Đổi mới Sáng tạo phục vụ người dùng và doanh nghiệp mở ra hành trình mới cho các doanh nghiệp tiên phong, góp phần kiến tạo một Việt Nam năng động và đổi mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đặc biệt, Samsung Galaxy AI tiếp tục được ghi nhận ở giải Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt. Song hành cùng đó, Ngân hàng số Cake by VPBank đã giành giải Nền tảng AI “Make in Vietnam” tiên phong, cho thấy sự hòa quyện giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo và dịch vụ tài chính số nội địa.

Hạng mục Top 5 Giải pháp Đổi mới Sáng tạo phục vụ người dùng và doanh nghiệp mở ra hành trình mới cho các doanh nghiệp tiên phong, góp phần kiến tạo một Việt Nam năng động và đổi mới. Hạng mục này vinh danh 5 giải pháp: Nganhang.com, UAV CT Group, LocaAI, Do Green, Ben Food.

Giành vị trí quán quân với 6,599 điểm và 5.920 lượt bình chọn, Do Green mang lại công nghệ khí hóa rác thải, một giải pháp xử lý chất thải rắn thân thiện môi trường, trung hòa carbon và đạt chuẩn EU, Nhật Bản. Giải pháp nổi bật ở khả năng xử lý rác không cần phân loại, chuyển hóa 100% đầu vào thành Syngas và Biochar hữu ích, đồng thời áp dụng mô hình mô-đun linh hoạt, dễ mở rộng. Do Green là doanh nghiệp khoa học công nghệ sở hữu bằng sáng chế độc quyền, khẳng định năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, đồng hành cùng mục tiêu Net-Zero 2050.

CT UAV - thành viên Tập đoàn CT Group lần đầu tiên tham gia giải thưởng đã xuất sắc nằm trong Top 5 Giải pháp Đổi mới Sáng tạo phục vụ người dùng và doanh nghiệp. Doanh nghiệp này tập trung phát triển 6 nhóm công nghệ lõi với mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa 80-95% vào cuối năm 2025.

Công nghệ UAV của doanh nghiệp này được ứng dụng đa dạng trong 16 lĩnh vực, từ vận tải, y tế, cứu hộ đến an ninh và trình diễn ánh sáng, khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt trong ngành công nghệ cao.

Consumer Finance Awards: Tài chính số bứt phá

Lần đầu tiên xuất hiện, Consumer Finance Awards đã nhanh chóng tạo được sức hút mạnh mẽ. Chương trình cho vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân trẻ của Ngân hàng ACB đã xuất sắc giành giải Giải pháp Tín dụng Sáng tạo, khẳng định định hướng hỗ trợ thế hệ khách hàng mới. Ở hạng mục Giải pháp Thanh toán không tiền mặt đột phá, chiến thắng thuộc về Bộ giải pháp Quản lý tài chính cửa hàng MyShop & Paybox của KienlongBank, bộ công cụ giúp tiểu thương, hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thanh toán số. Giải Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc được trao cho Cake by VPBank, ghi nhận sự đi đầu trong việc cá nhân hóa trải nghiệm tài chính bằng AI.

Hệ sinh thái tài chính toàn diện xuất sắc vinh danh Viettel Money. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đáng chú ý, Vikki Digital Bank được xướng tên ở hạng mục Ngân hàng số Đổi mới sáng tạo, cho thấy tiềm năng của những ngân hàng số thế hệ mới. Trong khi đó, HDBank được trao giải Hệ sinh thái tài chính có đột phá ấn tượng, nhấn mạnh khả năng tích hợp đa dịch vụ, từ ngân hàng, đầu tư đến bảo hiểm, trên cùng một nền tảng.

Smart Choice Awards: Công nghệ định hình xu hướng

Cụm giải Smart Choice năm nay chứng kiến sự lên ngôi của nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mạng xã hội AI Hay đã tạo bất ngờ khi giành giải Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách người dùng Việt tương tác và sáng tạo nội dung.

Giải Giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc gọi tên Galaxy AI, đánh dấu bước đi tiên phong trong việc bản địa hóa AI cho người Việt. Điểm nổi bật của Galaxy AI cần phải nói đến việc đây là sản phẩm do chính các kỹ sư người Việt tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) phát triển, thể hiện đúng tinh thần “Tự hào Việt Nam” mà giải thưởng lần này hướng đến.

Cụm giải Smart Choice năm nay chứng kiến sự lên ngôi của nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong lĩnh vực sức khỏe, Samsung Galaxy Watch8 Series được trao giải Đột phá công nghệ chăm sóc sức khỏe, còn Samsung Galaxy Z Fold7 chiến thắng ở hạng mục Đột phá thiết kế trên thiết bị công nghệ, khẳng định vị thế dẫn đầu về đổi mới hình thái thiết bị.

Cuối cùng, Samsung AI TV Neo QLED 8K QN950F được vinh danh ở giải Thiết bị đột phá về trải nghiệm đa phương tiện, trở thành điểm nhấn của xu hướng giải trí tại gia cao cấp.

Smart Choice Awards cũng lần đầu đánh dấu sự ra mắt của Better List, với sự tham gia đánh giá thẩm định của các KOC hàng đầu trên thị trường, đánh dấu sự hoàn thiện của hệ thống giải thưởng khi có đầy đủ sự tham gia của người tiêu dùng - chuyên gia - KOC. Better List công khai và minh bạch về số vote, số điểm chấm của từng KOC, mang đến sự yên tâm cho người tiêu dùng.

Car Choice Awards - Xe xanh và thế hệ mới dẫn dắt

Car Choice Awards 2025 mang lại bức tranh đa dạng với nhiều mẫu xe trải dài từ phổ thông đến cao cấp, nhưng điểm nhấn rõ nét nhất chính là sự xuất hiện mạnh mẽ của xe điện và xe xanh.

Giải Xe GenZ của năm và Xe Dẫn dắt thị trường đều gọi tên VinFast VF 3 - mẫu xe điện cỡ nhỏ mang tính biểu tượng của chiến lược phổ cập ô tô điện tại Việt Nam. Song hành cùng đó, VinFast VF5 - HERIO GREEN được trao giải Xe Dịch vụ của năm, thể hiện cách hãng xe nội địa mở rộng sang lĩnh vực vận tải xanh thành công.

Các mẫu xe được vinh danh tại Hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng dưới 600 triệu đồng). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ở nhóm sản phẩm thân thiện môi trường, Honda CR-V e:HEV RS đã giành giải Xe Hybrid của năm, góp phần khẳng định sự chuyển dịch dần từ động cơ đốt trong sang các giải pháp bền vững hơn.

Ngoài ra, các giải thưởng khác trong cụm Car Choice cũng được trao cho nhiều thương hiệu quốc tế: Honda City (Xe Gia đình của năm hạng dưới 600 triệu đồng), Mazda CX-5 (hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng), KIA Carnival (hạng 1- 2 tỷ đồng), Volkswagen Viloran (hạng 2 - 5 tỷ đồng), Lynk & Co 06 (Xe của Thương hiệu mới xuất sắc). Bên cạnh đó, VinFast được vinh danh ở hạng mục Thương hiệu Ôtô vươn mình, trong khi Xe được yêu thích của năm thuộc về Skoda Kodiaq./.

