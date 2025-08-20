Lãnh đạo NIC: Đổi mới sáng tạo là nỗ lực của cả hệ sinh thái

Ngày 20/8, Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp với trọng tâm thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn đã được Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) phối hợp cùng Dassault Systèmes (Pháp) tổ chức.

Sự kiện quy tụ hơn 50 lãnh đạo cấp cao từ các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ cao, nhà quản lý và các chuyên gia cùng nhau hoạch định chiến lược, thúc đẩy đổi mới số, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác chiến lược.

Tiến sỹ Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) cho Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (22/12/2024) nhằm tạo đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1131/QĐ-TTg (12/6/2025) xác định 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược là những ưu tiên phát triển quốc gia.

"Đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược, kim chỉ nam cho sự phát triển giàu mạnh của đất nước hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực trọng yếu, giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình và khẳng định vị thế là một đối tác tin cậy, có tầm nhìn trong chuỗi giá trị toàn cầu," ông Hoài nói.

Ông Võ Xuân Hoài cho hay đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực trọng yếu, giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình. (Ảnh: Vietnam+)

"Tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, chúng tôi luôn tin tưởng rằng đổi mới sáng tạo không bao giờ là thành quả của một tổ chức đơn lẻ. Đó là nỗ lực của cả hệ sinh thái, từ sự dẫn dắt của Chính phủ đến sự đồng hành của doanh nghiệp, sự xuất sắc trong chất lượng học thuật cùng với việc hợp tác quốc tế," ông Hoài khẳng định.

Bà Marie Keller, Tham tán thứ nhất Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho hay đổi mới sáng tạo là một trong những ưu tiên hàng đầu trong hoạt động ngoại giao của Pháp tại Việt Nam. Tinh thần này cũng là trọng tâm của “Năm Đổi mới Pháp-Việt 2025,” một sáng kiến nhằm tập hợp các tác nhân công và tư để giới thiệu chuyên môn của Pháp, trong đó, bán dẫn là ngành chiến lược cho cả hai quốc gia.

Nhấn mạnh cam kết của Pháp trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hợp tác công nghệ với Việt Nam, bà Marie Keller cho hay Dassault Systèmes là một câu chuyện thực sự của Pháp, bằng chứng về sức mạnh của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia với các giải pháp độc đáo, chuyển đổi cả cuộc sống hàng ngày và quy trình sản xuất.

Dịp này, ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Dassault Systèmes, đã giới thiệu tại diễn đàn các giải pháp song sinh ảo đồng thời cam kết củng cố hệ sinh thái dẫn dắt bởi đổi mới và xây dựng nguồn nhân lực số cho Việt Nam.

Ông Khaou cũng đã giới thiệu về chiến lược "Vũ trụ 3D" (3D Universe) của Dassault Systèmes. Công nghệ này cho phép các công ty phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn và bền vững hơn, bằng cách kết hợp nhiều bản sao ảo được kết nối với nhau với các công nghệ (như mô hình hóa, mô phỏng, khoa học dữ liệu và nội dung) được tạo bởi AI trong môi trường ngành nghề của riêng họ. "Vũ trụ 3D" được áp dụng trong các lĩnh vực sản xuất; khoa học đời sống-chăm sóc sức khỏe; cơ sở hạ tầng và các thành phố.../.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: NIC đã dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia diễn ra trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trên con đường phát triển kinh tế số. Sự kiện là "ngọn lửa" thắp sáng cho hành trình bứt phá của Việt Nam.