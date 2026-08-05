Lần đầu tiên Hội nghị Ngoại giao có một phiên họp riêng về khoa học công nghệ

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 33, chiều 5/8 tại Hà Nội, Phiên họp 'Ngoại giao khoa học công nghệ góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia' đã chính thức diễn ra.

Phát biểu đề dẫn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa vàng là yếu tố sống còn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu, đồng thời hiện thực hoá khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc ta.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành ngoại giao xác định ngoại giao khoa học công nghệ là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong giai đoạn mới của đất nước. Với tinh thần đó, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp 'Ngoại giao khoa học công nghệ góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia."

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu đề dẫn Phiên thảo luận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, đây là lần đầu tiên trong Hội nghị Ngoại giao có một phiên họp riêng về khoa học công nghệ. Điều này phản ánh nhận thức sâu sắc của ngành ngoại giao về vai trò tiên phong, tầm quan trọng của ngoại giao toàn diện phục vụ phát triển đất nước trong đó ngoại giao khoa học công nghệ là một trụ cột quan trọng hàng đầu.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết phiên thảo luận sẽ giúp làm rõ những ưu tiên và nhu cầu hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, viện, trường trong nước, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong nước với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc Phiên họp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Phiên họp sẽ giúp nhận diện được các cơ hội hợp tác, khó khăn, thách thức cần xử lý trong hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ từ đó đề xuất các trọng tâm ưu tiên và nhất là các dự án phát triển nhằm nâng cao hiệu quả khoa học công nghệ trong thời gian tới.

Chương trình sẽ bao gồm hai phiên thảo luận với sự đóng góp của nhiều đại diện các Ban Bộ ngành trung ương và địa phương, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, cũng như đại diện các doanh nghiệp, viện trường trong nước.

Trong đó, Phiên 1 sẽ xoay quanh chủ đề về Nhu cầu hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam - Góc nhìn từ các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, viện trường trong nước nhằm thực hiện hai mục tiêu chính, xác định ưu tiên, nhu cầu hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, viện trường. Đồng thời sẽ xác định vai trò của công tác ngoại giao khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong và ngoài nước.

Trong khi đó, Phiên 2 sẽ đi sâu thảo luận các biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo - Phát huy vai trò của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phiên này cũng hướng đến hai mục tiêu: Một là, xác định các cơ hội hợp tác quốc tế nhằm phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; những khó khăn, thách thức cần xử lý.

Hai là, xác định giải pháp triển khai ngoại giao khoa học công nghệ của Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện, qua đó thảo luận về các biện pháp phối hợp của các cơ quan, địa phương liên quan.

Sau phần tham luận của các đại biểu sẽ là Phiên thảo luận mở của các đại biểu về một số chủ đề liên quan./.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1-7/8/2026 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Ngoại giao khi trở thành Hội nghị ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng của dân tộc. Hội nghị Ngoại giao 33 sẽ có 18 phiên họp diễn ra trong 9 ngày hội nghị, với sự tham dự, chỉ đạo trực tiếp của các lãnh đạo chủ chốt; sự tham gia của các ban, bộ, ngành, địa phương, các Trưởng cơ quan đại diện và toàn thể cán bộ, nhân viên trong Ngành Ngoại giao. Các phiên của hội nghị sẽ thảo luận, đánh giá về tình hình thế giới, khu vực trong các năm tới, trong đó có quan hệ của các nước lớn, các nước láng giềng; biên giới lãnh thổ; việc xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới; ngoại giao phục vụ phát triển, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành.

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