Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh siêu phổ Đông Phương Huệ Nhãn

Trung Quốc ngày 5/8 đã phóng thành công hai vệ tinh siêu phổ Đông Phương Huệ Nhãn 01 và 02, bổ sung vào mạng lưới vệ tinh viễn thám thông minh do nước này tự phát triển, phục vụ các lĩnh vực như giám sát môi trường, ứng phó thiên tai, nông nghiệp chính xác và kinh tế số.

Theo Nhật báo Bắc Kinh, vào lúc 10h38 giờ địa phương (9h38 theo giờ Việt Nam), Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên đã sử dụng tên lửa đẩy Tiệp Long-3 phóng hai vệ tinh từ vùng biển gần thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, đưa các vệ tinh vào quỹ đạo định sẵn.

Hai vệ tinh thuộc hệ thống vệ tinh viễn thám thông minh OSE do Trung Quốc tự phát triển.

Mỗi vệ tinh nặng hơn 300kg, chỉ bằng khoảng 1/5 trọng lượng của các vệ tinh cùng loại trên thế giới, nhưng được trang bị thiết bị quan sát siêu phổ gồm 22 dải phổ với độ phân giải 5m. Khi hoạt động theo mạng lưới, hai vệ tinh có thể hoàn thành một chu kỳ quét toàn bộ bề mặt Trái Đất trong khoảng 5 ngày.

Đông Phương Huệ Nhãn 01 là vệ tinh đầu tiên của "Chòm sao AI Trung Quốc - ASEAN," hướng tới phục vụ kinh tế số, thương mại xuyên biên giới và một số ứng dụng nông nghiệp tại các nước ASEAN. Trong khi đó, Đông Phương Huệ Nhãn 02 được tích hợp mô hình AI "Lục thủy thanh sơn," cho phép xử lý dữ liệu ngay trên quỹ đạo và xuất trực tiếp kết quả phân tích.

Với năng lực tính toán 400 TOPS (400.000 tỷ phép tính mỗi giây), vệ tinh có thể tự động phân tích các chỉ số sinh thái như thảm thực vật, chất lượng nguồn nước và đất, phục vụ cứu trợ khẩn cấp, nông nghiệp chính xác và giám sát bể hấp thụ carbon.

Hai vệ tinh cũng sẽ tham gia chương trình "Samarkand 2028" do Trung Quốc và Uzbekistan hợp tác triển khai nhằm hỗ trợ giám sát toàn bộ chuỗi sản xuất bông.

Sau khi đi vào hoạt động, hai vệ tinh sẽ kết nối với vệ tinh Đông Phương Huệ Nhãn Cao Phân (Gaofen) 01 đang hoạt động trên quỹ đạo, hình thành hệ thống tích hợp giữa khảo sát diện rộng và khảo sát chi tiết.

Theo kế hoạch, đến trước năm 2030, Trung Quốc sẽ triển khai tổng cộng 258 vệ tinh trong hệ thống OSE, xây dựng mạng lưới dịch vụ thông tin không gian tích hợp viễn thám, định vị, thông tin liên lạc và tính toán thời gian thực trên phạm vi toàn cầu./.

Trung Quốc phóng thành công 8 vệ tinh lên quỹ đạo Tên lửa được phóng vào lúc 11h44 cùng ngày, theo giờ địa phương, từ bãi phóng ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Toàn bộ 8 vệ tinh đều là vệ tinh viễn thám quang học độ phân giải cao.