Thái Lan phát hiện hóa thạch khủng long ăn thịt hơn 130 triệu năm tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người dân Thái Lan vừa phát hiện một hóa thạch khủng long ăn thịt mới có niên đại hơn 130 triệu năm tại khu vực núi Khao Sam Phan Ta, làng Ban Mai Nong Daeng, xã Chi Bon, huyện Ban Khwao, tỉnh Chaiyaphum.

Theo các nhà nghiên cứu, hóa thạch này có niên đại cổ hơn khoảng 20 triệu năm so với loài khủng long Nakha Titan Chaiyaphumensis từng được phát hiện trước đó tại địa phương.

Theo thông tin công bố ngày 4/8, người đầu tiên phát hiện các mảnh hóa thạch là ông Yodsanya Pitabut, 53 tuổi, một người dân địa phương. Trong quá trình cộng đồng địa phương sử dụng máy xúc san lấp mặt bằng để xây dựng lò hỏa táng, ông Yodsanya đã phát hiện các mảnh xương hóa thạch và chuyển cho các cơ quan chuyên môn giám định.

Tiếp đó, đoàn khảo sát do Tiến sỹ Sita Manitkul, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Cổ sinh vật học, Đại học Mahasarakham, dẫn đầu đã phối hợp với các chuyên gia địa chất của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tàng Khủng long tỉnh Khon Kaen cùng chính quyền địa phương tiến hành khảo sát hiện trường.

Đến nay, các nhà nghiên cứu đã thu thập được hơn 100 mẫu hóa thạch, trong đó có nhiều bộ phận quan trọng như đốt sống, xương chân, khớp chân, mắt cá chân và đốt ngón chân.

Ngoài ra, đoàn khảo sát cũng phát hiện hóa thạch vây cá mập tại cùng khu vực. Các mẫu vật sẽ được đưa về Trung tâm Nghiên cứu để tiếp tục phân tích, đồng thời các nhà khoa học sẽ mở rộng khai quật nhằm tìm kiếm thêm các bộ phận còn nằm dưới lớp đá vôi tại hiện trường.

Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, hóa thạch mới thuộc loài khủng long ăn thịt, có niên đại hơn 130 triệu năm, cổ hơn khoảng 20 triệu năm so với loài khủng long ăn thực vật Nakha Titan Chaiyaphumensis, có niên đại khoảng 110-115 triệu năm, được phát hiện trước đây tại huyện Nong Bua Rawe, tỉnh Chaiyaphum.

Đây là mẫu khủng long thứ 4 được phát hiện tại tỉnh Chaiyaphum và cũng là mẫu có niên đại cổ nhất từng được tìm thấy tại địa phương.

Sau khi hoàn tất công tác nghiên cứu, chính quyền và cộng đồng địa phương dự kiến phát triển khu vực này thành điểm học tập, nghiên cứu và du lịch cổ sinh vật của tỉnh./.

Hóa thạch khủng long củng cố giả thiết về kết nối giữa châu Âu và Nam Mỹ Cấu trúc xương của loài khủng long Dasosaurus tocantinensis cho thấy sự kết hợp giữa đặc điểm của các sauropod cổ đại và titanosaur, góp phần lý giải cách các loài này đạt kích thước khổng lồ.

​