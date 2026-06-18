Bế mạc Đại hội XIV Hội phụ nữ Việt Nam: Khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

Chiều nay 18/6, sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã chính thức bế mạc và thành công tốt đẹp mở ra một chặng đường phát triển bứt phá, khơi dậy khát vọng cống hiến mạnh mẽ của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Dấu ấn thành công và những kết quả định hướng chiến lược

Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra.

Với phương châm hành động “Đoàn kết-Bản lĩnh-Nhân ái-Sáng tạo-Phát triển,” Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII; Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung).

Bên cạnh đó, Đại hội đã nhất trí cao với chủ đề mang tính xuyên suốt: “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.”

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV gồm 14 thành viên, đại diện cho hơn 20 triệu hội viên trên cả nước. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 24 đồng chí; bầu Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra bảo đảm tính kế thừa, ổn định và đổi mới.

Cùng với đó, Đại hội thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu, 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 3 khâu đột phá cùng 5 nhiệm vụ trọng tâm; phấn đấu để phụ nữ Việt Nam trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức tiên phong hành động vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Đại hội cũng nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo sâu sắc, mang tính định hướng chiến lược của đồng chí Trần Thanh Mẫn-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để cụ thể hóa vào chương trình hành động thực tiễn.

Đưa Nghị quyết đến từng hội viên, phụ nữ

Thành công của Đại hội không chỉ khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc mà còn mở ra một chặng đường phát triển mới với yêu cầu cao hơn, khát vọng cống hiến mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Để tinh thần Đại hội lan tỏa sâu rộng, Đoàn Chủ tịch đề nghị các đại biểu ngay sau khi trở về địa phương, đơn vị cần khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đến từng hội viên, phụ nữ.

Đồng thời, các cấp Hội phải nhanh chóng rà soát, hoàn thiện Chương trình hành động, Kế hoạch cụ thể nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong Phong trào Phụ nữ và công tác Hội ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ.

Cùng với đó, Đại hội thiết tha kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững tinh thần “Đoàn kết-Bản lĩnh-Nhân ái-Sáng tạoPhát triển.” Mỗi phụ nữ hãy tích cực thi đua học tập, lao động, chủ động tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Với niềm tin sâu sắc vào bản lĩnh và trí tuệ của Phụ nữ Việt Nam, Phong trào Phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 chắc chắn sẽ có bước bứt phá mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kỳ vọng./.

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đại hội XIV Hội Phụ nữ Việt Nam đã bầu 127 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, trong đó bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.