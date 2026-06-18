Chính trị

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đại hội XIV Hội Phụ nữ Việt Nam đã bầu 127 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, trong đó bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hoài Nam
Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Sáng 18/6, tại phiên Khai mạc Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV đã được công bố.

Theo đó, tổng số ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV là 127 ủy viên, giảm 38 ủy viên so với khóa XIII, tương ứng giảm 23%. Trong đó, nhân sự được giới thiệu tái cử là 76 ủy viên, chiếm 59,8%; nhân sự tham gia lần đầu là 51 ủy viên, chiếm 40,2%. Đại hội đã nhất trí bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV; 16 vị trí còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn, bổ sung sau.

Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV đã bầu bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong 3 Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 có bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII tái đắc cử Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, bà Nguyễn Thị Minh Hương và bà Nguyễn Thị Thu Hiền là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII tái đắc cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031./.

(Vietnam+)
#Đại hội Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
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