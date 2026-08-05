Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình sau phản ánh của TTXVN

Ngày 5/8, Ủy ban Nhân dân phường Phong Điền, thành phố Huế, cho hay sau phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm," chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.

Ông Thân Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phong Điền, cho hay qua rà soát, khu vực dự kiến thực hiện phương án bố trí dân cư giai đoạn 2 có 54 hộ gia đình có nhà ở; trong đó, có 53 hộ gia đình thống nhất, có nguyện vọng được bố trí tái định cư khi triển khai phương án bố trí dân cư; một hộ gia đình hiện chưa có nguyện vọng bố trí tái định cư và đề nghị tiếp tục sinh sống tại nơi ở hiện nay.

Cùng đó, Ủy ban Nhân dân phường Phong Điền cũng đề nghị Công ty cổ phần Ximăng Đồng Lâm phối hợp thống nhất kết quả rà soát, khảo sát nhu cầu bố trí dân cư đối với 54 hộ dân thuộc khu vực chịu ảnh hưởng sụt lún do hoạt động khai thác mỏ đá vôi tại tổ dân phố Phong Xuân 3 (phường Phong Điền, thành phố Huế); triển khai phương án bố trí dân cư giai đoạn 2 đối với 53 hộ gia đình có nguyện vọng tái định cư, bảo đảm tính kế thừa và đồng bộ với phương án đã triển khai ở giai đoạn 1; đồng thời thống nhất việc bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 2.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Phong Điền đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 16/9/2025 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đền bù, giải phóng mặt bằng, di dời 16 hộ dân bị ảnh hưởng do sụt lún mỏ đá vôi Ximăng Đồng Lâm (giai đoạn 1) với mục tiêu thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng; nguồn vốn đầu tư do Công ty cổ phần Ximăng Đồng Lâm chi trả toàn bộ chi phí.

Hiện nay, các nội dung của giai đoạn 1 đang được Ủy ban Nhân dân phường Phong Điền và các đơn vị liên quan triển khai theo quy định.

Trước đó, vào ngày 10/7/2026, Thông tấn xã Việt Nam đã có bài phản ánh “Huế: Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm” về hoạt động khai thác tại mỏ đá Ximăng Đồng Lâm (thành phố Huế) đang gây sụt lún đất, rạn nứt nhà cửa và mất nước sản xuất, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục hộ dân xung quanh mỏ đá./.

Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm ở Huế Nhiều hộ dân đang sống xung quanh mỏ đá của Công ty cổ phần ximăng Đồng Lâm, hàng ngày thấp thỏm lo âu, do ảnh hưởng việc giật bom mìn để khai thác đá của mỏ tạo địa chấn gây rung lắc và sụt lún nhà.