Chiến dịch 500 ngày đêm: Để những người lính ra đi được trở về trọn vẹn

Những ngày này, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi nhằm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Đây là những hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc đối với các anh hùng liệt sỹ để những người lính ra đi trở về trọn vẹn với quê hương.

Hà Tĩnh hoàn thành giai đoạn 1 lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sỹ

Với tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm tri ân sâu sắc, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành giai đoạn 1 lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn, mở ra cơ hội đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.

Ngay sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2025-2026 tại nước bạn Lào trở về vào cuối tháng 5/2026, các cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã lập tức bước vào đợt cao điểm của "Chiến dịch 500 ngày đêm."

Với sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết của mình, các chiến sỹ quân đội Hà Tĩnh không quản ngại khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ tại các Nghĩa trang liệt sỹ xã Can Lộc, Đức Thọ, Tứ Mỹ.

Dưới cái nắng như đổ lửa, các tổ công tác vẫn kiên trì, tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn: từ khai quật, số hóa dữ liệu, lựa chọn mẫu sinh phẩm đến khâu bảo quản. Mọi thao tác đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm chất lượng mẫu tốt nhất phục vụ công tác giám định ADN.

Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đối với những người lính làm nhiệm vụ quy tập, việc lật mở từng thớ đất, cẩn trọng thu nhận từng mẫu sinh phẩm không đơn thuần là công việc chuyên môn, mà là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim.

Sau mấy chục năm nằm lại lòng đất mẹ, sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đang tiếp tục được đáp lại bằng sự tri ân trọn vẹn và nỗ lực không ngừng nghỉ của thế hệ hôm nay, với hy vọng duy nhất là sớm trả lại tên cho các anh, mang lại niềm an ủi cho những gia đình đã khắc khoải ngóng chờ suốt nhiều thập kỷ.

Tính đến ngày 31/7, các lực lượng chức năng của Hà Tĩnh đã hoàn thành khai quật, số hóa thông tin 774 phần mộ tại 7 nghĩa trang liệt sỹ trên toàn tỉnh, thu nhận thành công 297 mẫu sinh phẩm ADN (đạt 38,4%).

Cán bộ kỹ thuật lấy mẫu hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch tỉnh cho biết đến nay, Hà Tĩnh vẫn còn 12.552 liệt sỹ chưa có thông tin và chưa xác định được phần mộ. Đó luôn là nỗi day dứt, trăn trở, đồng thời đặt ra trách nhiệm với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính để từng bước đưa các liệt sỹ trở về với người thân.

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ, chặt chẽ đúng các quy trình chuyên môn. Đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng của thân nhân các gia đình liệt sỹ đã tạo điều kiện để việc lấy mẫu được diễn ra thuận lợi giúp Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm sớm hơn kế hoạch của Trung ương giao.

Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sỹ tại xã Đăk Pék

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, trong 2 ngày 4 và 5/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm thêm được 5 hài cốt liệt sỹ ở xã Đăk Pék từ các nguồn tin của người dân.

Trước đó, ông Trần Duy Liễu 56 tuổi, trú tại thôn Đăk Rang, xã Đăk Pék cho biết, trước đây ông tham gia xây tam cấp lên nghĩa trang liệt sỹ và phát hiện hài cốt được gói trong tăng, nhưng không biết báo cho ai, nên mang lên sườn đồi chôn cất. Gần đây, khi biết lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự xã triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sỹ nên đã thông báo cho lực lượng này.

Ngay khi nhận được tin báo, trong ngày 4/8, tại Thôn 16/5, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh và nông dân xã Đăk Pék tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Hài cốt liệt sỹ được tìm thấy bọc trong áo mưa, ở trên sườn đồi, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 20 m.

Cũng tại Thôn 16/5, xã Đăk Pék, căn cứ nguồn tin của ông Vũ Đình Lai (người dân trong thôn) cung cấp, lực lượng chức năng tìm kiếm, xác minh, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sỹ ở 4 vị trí khác nhau.

Như vậy, đến ngày 5/8, lực lượng chức năng trong tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập được 5 hài cốt liệt sỹ, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại xã Đăk Pék từ đầu chiến dịch đến nay lên thành 9 hài cốt./.

Giải mã ADN thế hệ mới: Khi khoa học mở lối cho những người chiến sỹ trở về Việc làm chủ công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới cùng phương pháp phân tích dữ liệu di truyền mở ra cơ hội giải mã mẫu hài cốt từng "không thể đọc" để từng bước trả lại tên cho các liệt sỹ.