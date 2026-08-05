Tây Ninh: Quy tập 519 hài cốt liệt sỹ, tăng tốc xác định danh tính bằng ADN

Sau 60 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2025-2026, tỉnh Tây Ninh đã đạt nhiều kết quả nổi bật với 519 hài cốt liệt sỹ được quy tập trong và ngoài nước; đồng thời hoàn thành phần lớn công tác lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN.

Đây là những kết quả thể hiện quyết tâm chính trị cao cùng trách nhiệm tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ.

Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về nước giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026); đồng thời rút kinh nghiệm sau 60 ngày phát động lấy mẫu hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Thời gian qua, tỉnh đã quán triệt và triển khai đồng bộ các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo 515 các cấp nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sỹ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, Chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, khẳng định tính nhân văn của chính sách người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động thu thập thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ nguồn tin nào phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026), các Đội K70, K71 và K73 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại 8 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và quy tập được 511 hài cốt liệt sỹ đưa về nước. Đây là kết quả nổi bật trong điều kiện địa bàn rộng, thông tin ngày càng ít và công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập trong nước, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương tích cực thu thập, xác minh nguồn tin và tổ chức khảo sát thực địa.

Kết quả đến nay đã quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó một bộ được tìm thấy tại xã Phước Vĩnh Tây và đã tổ chức an táng theo quy định; 7 bộ hài cốt khác do Đội K71 quy tập hiện đang được lưu giữ để tổ chức lễ truy điệu, an táng trong thời gian tới.

Kết quả công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN, tính đến ngày 4/8/2026, toàn tỉnh đã lấy mẫu được 15.799 trong tổng số 18.591 ngôi mộ liệt sỹ, đạt gần 85%; trong đó có 12.814 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Hiện công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 13 trong tổng số 18 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 31/7 vừa qua, Tây Ninh đã bàn giao 10.387 mẫu hài cốt liệt sỹ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ giám định ADN. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất việc lấy mẫu trên toàn tỉnh, địa phương sẽ tiếp tục bàn giao đợt mẫu thứ hai. Dự kiến đến giữa tháng 9/2026, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại các nghĩa trang còn lại sẽ hoàn thành, sớm hơn gần hai tháng so với kế hoạch đề ra.

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, đến nay lực lượng chức năng đã lấy được 5.751 mẫu, đạt hơn 95,6% so với số lượng đăng ký.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đánh giá nhiệm vụ này về cơ bản đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đối sánh, xác định danh tính liệt sỹ trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, các Đội K của tỉnh sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 26 tại Campuchia từ cuối tháng 8/2026. Trên cơ sở các nguồn tin ban đầu, dự kiến đợt 1 sẽ tổ chức quy tập khoảng 499 hài cốt liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đang tích cực phối hợp với các địa phương của Campuchia để trao đổi, bổ sung thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm trong thời gian tới.

Dịp này, hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Trần Chí Công và tập thể Đội K73; đồng thời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen cho 14 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Để những người lính ra đi được trở về trọn vẹn Với sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết của mình, các chiến sỹ quân đội Hà Tĩnh không quản ngại khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ tại các Nghĩa trang liệt sỹ xã Can Lộc, Đức Thọ, Tứ Mỹ.

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