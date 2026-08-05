Tăng tốc giải ngân đầu tư công, chấm dứt tâm lý trông chờ

Thành phố Đồng Nai đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn khi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Với tinh thần “không trông chờ, ỷ lại” và kiên quyết xử lý tình trạng trì trệ, thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% hơn 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư được giao năm 2026.

Đánh giá 7 tháng từ đầu năm cho thấy công tác giải ngân vốn của thành phố đạt kết quả rất tích cực, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ các năm trước. Tính đến hết tháng 7/2026, Đồng Nai đã giải ngân thành công hơn 14.200 tỷ đồng, đạt trên 52% kế hoạch Trung ương giao. Cụ thể, nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt hơn 407 tỷ đồng, trong khi nguồn ngân sách địa phương giải ngân đạt hơn 13.800 tỷ đồng.

Cùng với quyết tâm chung của thành phố, các địa phương trên địa bàn đồng loạt bứt phá với hàng loạt công trình hạ tầng được khởi công. Đầu tháng 8, xã Thọ Sơn đã tổ chức khởi công xây dựng 5 công trình với tổng kinh phí gần 25,8 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Sơn Trần Văn Phương, năm 2026 địa phương triển khai 23 công trình hạ tầng với tổng vốn đầu tư hơn 44 tỷ đồng. Đây là các dự án then chốt nhằm tăng cường kết nối giao thương, thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, lãnh đạo xã Thọ Sơn đã chỉ đạo phòng Kinh tế siết chặt quản lý tiến độ, chất lượng và khối lượng công trình. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tư vấn, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban chuyên môn với chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị-xã hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tăng cường vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng.

Dự án nhà ở xã hội phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai đã đưa vào sử dụng. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Tại xã Phú Riềng, địa phương cũng vừa khởi công hai dự án quan trọng có tổng vốn gần 27,6 tỷ đồng gồm: Xây dựng 6 phòng học và hoàn thiện cơ sở vật chất Trường THCS Bù Nho; Nâng cấp tuyến đường liên thôn Phú Bình-Phú Thuận với tổng vốn gần 27,6 tỷ đồng.

Khi các công trình này được đưa vào sử dụng sẽ nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng tốt nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh địa phương; đồng thời, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thêm thuận lợi và thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Trong khi đó, năm 2026 là năm đầu tiên xã Nha Bích triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn đầu tư công dự kiến hơn 504 tỷ đồng cho 35 dự án. Riêng năm 2026, xã được giao kế hoạch vốn hơn 67,2 tỷ đồng. Mới đây, địa phương đã triển khai khởi công 12 dự án gồm các công trình giao thông, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, chợ dân sinh, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, thể dục thể thao, trung tâm văn hóa và hệ thống chiếu sáng…

Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo mới cho địa phương, thúc đẩy giao thương, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và góp phần hoàn thiện các tiêu chí phát triển đô thị, nông thôn mới nâng cao.

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn phường Chơn Thành là hơn 242 tỷ đồng. Phường phấn đấu đến cuối năm sẽ hoàn thành giải ngân toàn bộ nguồn vốn này.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chơn Thành Nguyễn Anh Tài, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân như: chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị mặt bằng các dự án, tập trung khâu lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.

Để giữ vững đà tăng trưởng và hoàn thành mục tiêu giải ngân toàn bộ nguồn vốn trong những tháng còn lại của năm, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa...

Thành phố phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại; khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả tổ công tác đôn đốc giải ngân do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập.

Cùng đó, Đồng Nai còn xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Mặt khác, thành phố cũng thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Đồng Nai rà soát, bổ sung nguồn nhân lực thực hiện công tác kiểm kê và áp giá bồi thường các công trình, dự án; vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân thuộc diện bồi thường, giải phóng mặt bằng kể cả vận động cá biệt, thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các bước; trường hợp không chấp hành thì thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Đối với các đơn vị chủ đầu tư, tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện từng dự án cụ thể, lập đường Găng (Gantt) cho từng công việc trong dự án để đánh giá những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm, không để kéo dài chậm thực hiện dự án, ảnh hưởng tiến độ giải ngân chung của thành phố.

Ngoài ra, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu chủ yếu, kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đảm bảo cung cầu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng.

Đồng thời, xử lý nghiêm tình trạng tạo khan hiếm giả, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, khai thác, cung cấp không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến việc thi công các dự án./.

Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt trên 425.000 tỷ đồng, tương đương 42% kế hoạch Cơ cấu giải ngân từ vốn ngân sách Trung ương đạt 117.554,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,3%, vốn ngân sách địa phương đạt 307.757,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 47,3%.

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