Standard Chartered huy động thành công khoản vay xã hội 721 triệu USD cho HDBank

Ngân hàng Standard Chartered đã huy động thành công khoản vay hợp vốn xã hội trị giá 721 triệu USD cho Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành tại Việt Nam.

Trong giao dịch này, Standard Chartered đảm nhiệm vai trò điều phối viên, điều phối viên khoản vay xã hội, đồng thu xếp và dựng sổ chính đồng thời là đại lý khoản vay.

Đây là khoản vay hợp vốn xã hội lớn nhất của HDBank từ trước đến nay và là một cột mốc quan trọng trong thị trường tài chính bền vững tại Việt Nam.

Phối hợp cùng ADB và một nhóm các định chế tài chính quốc tế, Standard Chartered đã tận dụng mạng lưới toàn cầu cùng chuyên môn thu xếp các khoản vay hợp vốn để huy động thành công nguồn vốn cho HDBank, với sự tham gia của 29 ngân hàng thương mại trong liên danh hợp vốn. Được cấu trúc theo Nguyên tắc Khoản vay Xã hội (Social Loan Principles) và Khung Tài chính Bền vững của HDBank, khoản vay đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư quốc tế và được thu xếp thành công với quy mô cao hơn khoảng 60% so với mục tiêu ban đầu là 450 triệu USD.

Thành công của giao dịch này cho thấy niềm tin ngày càng mạnh mẽ của các nhà đầu tư quốc tế đối với HDBank cũng như triển vọng kinh tế Việt Nam. Với vai trò Điều phối viên Khoản vay Xã hội, Standard Chartered đã phối hợp chặt chẽ với HDBank trong việc thiết lập khuôn khổ chặt chẽ cho việc phân bổ và giám sát nguồn vốn phù hợp với các Nguyên tắc Khoản vay Xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thúy Hạnh - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Đầu tư, Standard Chartered Việt Nam cho biết: "Thông qua việc phát huy mạng lưới toàn cầu, năng lực thu xếp các khoản vay hợp vốn và thế mạnh về tài chính bền vững, Standard Chartered đã huy động thành công nguồn vốn từ các tổ chức cho vay quốc tế nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế dài hạn của Việt Nam.”

Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo, Nhà đầu tư chiến lược và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị HDBank chia sẻ: “Khoản vay này mở ra một dấu mốc phát triển mới đối với cá nhân tôi và HDBank. Đây là khoản vay đầu tiên của chúng ta dành riêng cho các hoạt động xã hội, trong đó có những chương trình hỗ trợ phụ nữ. Thành công của giao dịch là sự ghi nhận cho hành trình nhiều năm HDBank đồng hành cùng cộng đồng thông qua các chương trình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa, thể thao và các hoạt động dành cho phụ nữ, trẻ em”./.

ADB và HDBank ký khoản vay 100 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ là chủ ADB và HDBank ký khoản vay 100 triệu USD nhằm mở rộng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.