Bắc Ninh: Tinh gọn hơn 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập

Bắc Ninh sẽ giảm 575 đầu mối cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, từ 1.139 xuống còn 564 cơ sở, tương ứng giảm 50,5% nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Thông tin này được đưa ra tại Kỳ họp thường kỳ tháng 7 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ngày 5/8.

Khối trường thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp xã giảm mạnh nhất, từ 1.062 xuống còn 490 trường, tương ứng giảm 53,9%.

Ở từng cấp học, số trường mầm non giảm từ 382 xuống còn 164 trường, giảm 218 trường (57%); tiểu học giảm từ 317 xuống còn 151 trường, giảm 166 trường (52%); trung học cơ sở giảm từ 292 xuống còn 153 trường, giảm 139 trường (48%).

Mô hình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng được sắp xếp từ 71 xuống còn 22 trường, giảm 49 đầu mối, tương ứng 69%.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đã thực hiện sáp nhập 3 cặp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, giảm từ 17 xuống còn 14 trung tâm.

Riêng hệ thống 60 trường trung học phổ thông và Trung học Dân tộc nội trú được giữ nguyên nhằm bảo đảm sự ổn định trong công tác dạy học và quyền lợi của học sinh bậc trung học phổ thông.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh Tạ Việt Hùng cho biết việc rà soát, sắp xếp được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và nhận được sự đồng thuận của các địa phương. Tỷ lệ giảm 50,5% vượt yêu cầu của Chính phủ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn liên quan đến việc bố trí cán bộ quản lý, viên chức hành chính và giải quyết chế độ đối với số lượng dôi dư.

Sở đang phối hợp với các đơn vị tham mưu, hoàn thiện hướng dẫn để thống nhất triển khai; đồng thời xây dựng tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý theo hướng công khai, minh bạch, dựa trên kết quả hoạt động của tập thể nhà trường, năng lực, uy tín và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đối với các xã miền núi, tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 30% đầu mối; các xã, phường còn lại giảm tối thiểu 50%.

Bắc Ninh xác định rõ không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; không ghép các cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông.

Sau sắp xếp, mỗi xã, phường vẫn bảo đảm có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc trường liên cấp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Đối với khu vực đồng bằng, đô thị có điều kiện giao thông thuận lợi, địa phương ưu tiên mô hình trường một cấp học với một điểm trường chính và các phân hiệu; tại các địa bàn miền núi, diện tích rộng, mô hình trường liên cấp tiếp tục được duy trì phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động nguồn lực.

Cùng với việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo điều chuyển nguyên trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sang các đơn vị mới để không làm gián đoạn hoạt động dạy và học trong năm học mới.

Sau khi bộ máy ổn định, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ, tinh gọn các bộ phận hành chính gián tiếp và bố trí biên chế phù hợp theo quy định.

Công tác kiểm kê, bàn giao trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học cũng được yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công./.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập cấp tỉnh, xã Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới trường học theo quy mô dân số, phân bố dân cư và nhu cầu học tập, thay vì chỉ giảm đầu mối một cách cơ học.