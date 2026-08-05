Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ lễ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 kéo dài 4 ngày

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông báo về việc nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp. Theo đó, bên cạnh phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, Bộ Nội vụ còn lấy ý kiến 13 bộ, ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Phương án 1 là nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11. Thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ thứ Bảy cuối tuần đó, 28/11.

Với việc hoán đổi ngày nghỉ này, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 21/11 đến hết thứ Ba ngày 24/11 và làm bù vào thứ Bảy ngày 28/11.

Ở Phương án 2, Bộ Nội vụ nêu rõ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba (ngày 24/11), không hoán đổi ngày làm việc.

Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn phương án 1 và cho biết việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, phương án này chỉ thực hiện hoán đổi 1 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ nhấn mạnh dịp này, lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11 theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ cũng kiến nghị doanh nghiệp có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động./.

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ của Bộ Nội vụ, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung khoản 1, 3 Điều 112 của Bộ luật Lao động liên quan đến nghỉ lễ, Tết. Theo đó, dự thảo luật đã bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ là "Ngày Văn hóa Việt Nam" 24/11. Nội dung này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hoá Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Hiện nay, Bộ Luật Lao động quy định ngoài nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ dịp Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Nghỉ Tết Nguyên đán 2027: Đề xuất 2 phương án, dài nhất lên tới 10 ngày liên tiếp Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức, theo đó thời gian nghỉ Tết có thể kéo dài 7 ngày hoặc 10 ngày liên tiếp.