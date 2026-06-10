Đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026 vào Bộ luật Lao động

Bộ Nội vụ hiện đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, trong đó nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm.

Cụ thể, đối với Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 112. Theo đó, dự thảo luật bổ sung điểm g vào sau điểm e khoản 1 của điều này với nội dung: “Ngày Văn hóa Việt Nam: 1 ngày (ngày 24 tháng 11 dương lịch)."

Theo Tờ trình của Bộ Nội vụ, đề xuất này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam."

Việc đưa Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương mang ý nghĩa xã hội to lớn. Chủ trương này không chỉ tạo điều kiện để nhân dân có thời gian nâng cao khả năng thụ hưởng các giá trị văn hoá, mà còn là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ văn nghệ sĩ trong công tác sáng tạo. Đồng thời, qua đó khuyến khích toàn xã hội đề cao và thực hành lối sống văn hoá, văn minh.

Bên cạnh việc bổ sung ngày nghỉ, dự thảo cũng có những điều chỉnh về thẩm quyền quyết định và thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm.

Cụ thể, căn cứ vào điều kiện thực tế từng năm, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể lịch nghỉ. Đáng chú ý, dự thảo đã phân quyền nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ cụ thể cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thay vì Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội như trước đây).

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ thực hiện thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm (sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định) trước ngày 31/12 của năm trước liền kề. Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Theo quy định hiện hành tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động đang có 11 ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương trong năm, bao gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch). Riêng lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

Như vậy, sau khi chủ trương của Bộ Chính trị được thể chế hóa thành luật, dự kiến từ năm 2026, người dân cả nước sẽ chính thức có thêm 1 ngày nghỉ lễ, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm lên 12 ngày./.

Tổng Liên đoàn Lao động: Còn dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ Đại diện tổ chức công đoàn cho biết số ngày nghỉ lễ của Việt Nam hiện nay chưa cao so với bình quân các nước trong khu vực. Vì vậy, Việt Nam vẫn còn dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ.