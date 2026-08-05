Tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị trục xuất về nước

Ngày 5/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổ công tác của Công an Thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước tại Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đây là đợt tiếp nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất về Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng lớn nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn công dân trong đợt tiếp nhận này trước khi xuất cảnh cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã vi phạm pháp luật tại Hoa Kỳ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã bàn giao số công dân trên cho phía Việt Nam theo các thỏa thuận hợp tác song phương.

Quá trình tiếp nhận được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm các yêu cầu về đối ngoại, an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đối với những trường hợp chưa liên hệ được người thân, chưa có nơi cư trú ổn định hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người cao tuổi, sức khỏe yếu, mất liên lạc với gia đình trong thời gian dài, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, Công an địa phương và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội để được chăm sóc, hỗ trợ tạm thời.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu học tập, lao động, du lịch hoặc định cư ở nước ngoài cần tìm hiểu và tuân thủ quy định pháp luật của nước sở tại; không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, cư trú, lao động trái phép, sử dụng giấy tờ giả hoặc tiếp tay cho các đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Cơ quan Công an cũng khuyến nghị người dân thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý trước khi xuất cảnh và thường xuyên giữ liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại để được hỗ trợ khi cần thiết./.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 33 công dân bị Mỹ trục xuất về nước Theo thông tin, 33 công dân bị Mỹ trục xuất được Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, hỗ trợ nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

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