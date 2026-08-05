Mỹ trục xuất gần 1,5 triệu người nhập cư trái phép trong 12 tháng

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết đã trục xuất hơn 1,46 triệu người nhập cư trái phép trong 12 tháng qua, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch thực thi luật nhập cư trên toàn quốc.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời người phát ngôn của tổ chức Turning Point USA, ông Andrew Kolvet, cho biết sau khi trao đổi với DHS, cơ quan này xác nhận đã thực hiện 1.461.529 trường hợp buộc rời khỏi Mỹ trong 12 tháng gần đây, thông qua các chuyến bay thương mại và máy bay do chính phủ vận hành.

Trong tuần gần nhất, trung bình mỗi ngày có 4.291 người bị trục xuất, chưa bao gồm những trường hợp tự nguyện rời khỏi Mỹ.

Ông Kolvet cho rằng tình trạng nhập cư trái phép kéo dài nhiều năm đã tạo sức ép đối với thị trường lao động, nhà ở và các dịch vụ công, đồng thời nhận định việc tăng cường trục xuất có thể góp phần giảm bớt các áp lực kinh tế-xã hội.

Theo ông Kolvet, hiện có thể có khoảng 30 triệu người nhập cư trái phép sinh sống tại Mỹ, dù con số thực tế khó xác định do nhiều người không trải qua thủ tục kiểm tra khi nhập cảnh. Ông cũng cho rằng hàng triệu người đã vào Mỹ trong giai đoạn chính quyền tiền nhiệm, làm gia tăng số người nhập cư trái phép tích lũy qua nhiều thập niên.

Dẫn các số liệu thống kê, ông Kolvet cho biết lao động sinh ở nước ngoài chiếm khoảng 29% lực lượng lao động trong ngành xây dựng và khoảng 15-20% lao động ngành vận tải đường bộ tại Mỹ. Theo ông, việc sử dụng lao động nhập cư với chi phí thấp có thể ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của một bộ phận lao động Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định đẩy mạnh trục xuất người nhập cư trái phép là một trong những ưu tiên nhằm tăng cường an ninh biên giới, thực thi luật pháp và bảo vệ thị trường lao động trong nước.

Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư cho rằng các chiến dịch trục xuất quy mô lớn có thể gây tác động đáng kể đến nhiều cộng đồng và các ngành kinh tế đang phụ thuộc vào lao động nhập cư./.

Mỹ: Tòa liên bang tạm ngăn thu hồi giấy phép lao động của người nhập cư Chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh chương trình cải tổ chính sách nhập cư, bao gồm việc thu hẹp phạm vi áp dụng Quy chế Bảo vệ Tạm thời đối với nhiều quốc gia.