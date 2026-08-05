CELAC lần đầu tổ chức đối thoại giữa các ứng cử viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Ngày 4/8, tại thủ đô Montevideo, Uruguay - trên cương vị Chủ tịch luân phiên Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), đã chủ trì cuộc đối thoại đầu tiên quy tụ các ứng cử viên của khu vực Mỹ Latinh và Caribe cho vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Uruguay Mario Lubetkin cho biết đây là cuộc đối thoại chưa từng có tiền lệ trong các kỳ bầu chọn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, góp phần thúc đẩy quy trình minh bạch, cởi mở và mang tính đại diện hơn, đồng thời thể hiện nỗ lực thúc đẩy một đại diện của khu vực đảm nhiệm cương vị lãnh đạo cao nhất của Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ tới.

Tham gia đối thoại có 5 ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc gồm cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc và cựu Ngoại trưởng Ecuador - bà María Fernanda Espinosa; Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan (Costa Rica); cựu Ngoại trưởng Guyana - bà Carolyn Rodrigues-Birkett; Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi (Argentina); và cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet.

Các ứng cử viên đều nêu bật vai trò lịch sử của Mỹ Latinh và Caribe trong tiến trình thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tăng cường hợp tác quốc tế.

Bà Espinosa cho rằng Mỹ Latinh sở hữu các ứng cử viên đủ năng lực dẫn dắt Liên hợp quốc trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với xung đột, khủng hoảng tài chính và sự suy giảm lòng tin đối với các thể chế quốc tế.

Trong khi đó, Tổng Thư ký UNCTAD Grynspan khẳng định chủ nghĩa đa phương vẫn là lựa chọn duy nhất để giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, tội phạm xuyên quốc gia và các vấn đề an ninh.

Về phần mình Ngoại trưởng Uruguay nhấn mạnh đã đến lúc CELAC có cơ hội giành vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc sau nhiều thập kỷ.

Đến nay, người Mỹ Latinh duy nhất từng giữ cương vị này là nhà ngoại giao Peru - ông Javier Pérez de Cuéllar, đảm đương 2 nhiệm kỳ Tổng Thư ký Liên hợp quốc từ năm 1982 đến 1991.

Theo quy trình bầu chọn, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành các vòng tham vấn và đề cử 1 ứng cử viên để Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua. Nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Liên hợp quốc đương nhiệm António Guterres sẽ kết thúc vào cuối năm 2026.

Hiện nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng bày tỏ kỳ vọng người kế nhiệm ông Guterres sẽ là một phụ nữ, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử gần 80 năm của Liên hợp quốc có nữ Tổng Thư ký./.

Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Ngày 18/5, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng.