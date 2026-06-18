Đại hội XIV Hội Phụ nữ Việt Nam: Khơi dậy khát vọng cống hiến

Kinh nghiệm thực tế của các địa phương, bộ, ngành và cá nhân mang đến Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV ngày 18/6 đều khẳng định chỉ cần có khát vọng, tri thức, sự kiên trì, phụ nữ Việt Nam có thể làm chủ tương lai và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Phụ nữ Thủ đô tiên phong trong học tập, đổi mới sáng tạo

Trình bày tham luận với chủ đề "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ và đội ngũ cán bộ Hội các cấp của thành phố Hà Nội trong tình hình mới," bà Lê Kim Anh, đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nêu rõ những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự quan tâm của chính quyền các cấp, cùng với nghị lực vươn lên của mỗi phụ nữ, nguồn nhân lực nữ Thủ đô đã có những bước phát triển tích cực.

Thành phố đã triển khai đồng bộ các chính sách tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và khu vực làng nghề; triển khai có hiệu quả Chương trình số 06-CTr/TU về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh," đề án về cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã chủ động đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt 13 đề án, kế hoạch giai đoạn, hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

Tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật ngày càng tăng. Đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội của Thành phố từng bước trưởng thành.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2035 trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, chính trị-xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới, Hà Nội xác định lấy tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn lực văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm.

Đặc biệt, Luật Thủ đô năm 2026 đã mở ra cơ chế đặc thù, vượt trội trong thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực; trong đó có nguồn nhân lực nữ.

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ Thủ đô đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đề xuất 5 giải pháp trọng tâm: khơi dậy khát vọng vươn lên và tinh thần học tập suốt đời trong mỗi phụ nữ; nâng cao năng lực số, khả năng thích ứng của phụ nữ trong kỷ nguyên mới; phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong các lĩnh vực trọng điểm; hỗ trợ phụ nữ nâng cao chất lượng việc làm và sinh kế bền vững; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội chuyên nghiệp, hiện đại, bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, tâm huyết, trách nhiệm, năng lực hội nhập và khả năng làm việc trong môi trường số, thực sự là người truyền cảm hứng, người kết nối và đồng hành cùng phụ nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong kỷ nguyên mới. Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, chính sách hỗ trợ phụ nữ làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao; tăng cường đầu tư cho các thiết chế xã hội hỗ trợ phụ nữ như nhà trẻ, trường học, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi nhằm giảm áp lực chăm sóc không được trả công đối với phụ nữ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Đầu tư cho phụ nữ chính là đầu tư cho năng suất quốc gia, cho tương lai dân tộc."

Khi được trao cơ hội, được tạo điều kiện phát triển và được khơi dậy khát vọng cống hiến, phụ nữ Thủ đô nói riêng cũng như phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo, góp phần đưa Thủ đô cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường, văn minh và hạnh phúc.

Bảo vệ, phát huy giá trị phụ nữ, gia đình Việt Nam

Mang đến Đại hội tham luận "Tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện Cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an'," bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết những kết quả phát triển của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ và cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn trong lao động sản xuất.

Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng đời sống cho phụ nữ, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng số vốn phụ nữ được vay vốn để giải quyết việc làm đạt trên 5.221 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 2.000 tỷ đồng trong 5 năm.

Hiện dư nợ ủy thác qua Hội Phụ nữ đạt gần 3.000 tỷ đồng, chiếm 47% tổng dư nợ ủy thác của các đoàn thể. Nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP được triển khai hiệu quả.

Đối với tiêu chí "không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học," tỉnh đặc biệt quan tâm, hết sức coi trọng. Trong đó đã hỗ trợ 288 tỷ đồng cho các trường học nấu ăn trưa miễn phí cho hơn 36.000 học sinh là trẻ em học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở toàn bộ 22 xã vùng núi, biên giới, hải đảo và trẻ em thuộc diện gia đình còn khó khăn, trẻ bảo trợ xã hội, mức ăn 20.000 đồng/bữa.

Hỗ trợ 100 tỷ đồng/năm học để đưa đón học sinh không thể tự đi đến trường và về trong ngày do địa bàn cách trở cho trên 7.100 học sinh ở 51 trường học. Hỗ trợ 100% trẻ bảo trợ xã hội mức cao hơn mức bình quân của Trung ương cho hơn 3.000 cháu...

Từ ngày 15/5/2026, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 100% nhân dân trên địa bàn.

Đối với tiêu chí "3 sạch," tỉnh, các sở, ngành và địa phương tích cực phối hợp, hỗ trợ nguồn lực, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật để các cấp Hội triển khai hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh duy trì hiệu quả với hơn 631 mô hình tuyến đường hoa, tuyến đường xanh-sạch- đẹp do phụ nữ đảm nhiệm; 2.265 mô hình ủ rác thải hữu cơ bằng men vi sinh; 1.067 mô hình "Biến rác thành tiền"; 100% cơ sở Hội tham gia tuyên truyền, vận động phân loại rác thải tại hộ gia đình...

Đối với tiêu chí "không lãng phí" và an toàn, tỉnh đã chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân trong sử dụng hiệu quả thời gian, tài nguyên và các nguồn lực của gia đình, cộng đồng; hình thành lối sống tiết kiệm, trách nhiệm, phát triển bền vững.

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phát huy mạnh mẽ vai trò của chính quyền địa phương trong chăm lo, bảo vệ và phát huy giá trị phụ nữ, gia đình Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết lớn của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn trên quê hương

Chị Thạch Thị Chal Thi, người sáng lập, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm (Thương hiệu Sokfarm) không chỉ mang đến Đại hội câu chuyện khởi nghiệp của riêng mình, mà còn là khẳng định của những người phụ nữ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Họ là những người luôn âm thầm vượt khó, bền bỉ vươn lên và khát khao dựng xây cuộc sống tốt đẹp hơn từ chính quê hương mình qua tham luận "Phụ nữ Khmer tích cực tham gia phát triển kinh tế tư nhân từ tài nguyên bản địa."

Tiểu Cần là vùng đất châu thổ hiền hòa cuối nguồn của dòng sông Mekong, là điểm đến giao thoa văn hóa đặc sắc giữa ba dân tộc Kinh, Khmer và Hoa. Nơi đây mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ với cảnh quan thanh bình và nền nông nghiệp trù phú...

Nhưng nhiều năm qua, người dân nơi đây phải đối diện với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn và sự bấp bênh kéo dài của giá nông sản. Sinh ra, lớn lên ở vùng đất này, chị Thạch Thị Chal Thi thấu hiểu vị "mặn" của phù sa, vị "mặn" của giọt mồ hôi người nông dân và cả vị "chát" của những mùa dừa rớt giá.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sỹ ngành Công nghệ thực phẩm, thay vì lựa chọn một công việc ổn định với mức thu nhập tốt tại Thành phố Hồ Chí Minh, chị đã trở về quê hương.

Là phụ nữ dân tộc thiểu số, chị ý thức rằng con đường khởi nghiệp của mình không chỉ là chặng đường làm kinh tế đơn thuần. Đó còn là hành trình vượt qua những giới hạn vô hình mà phụ nữ nông thôn thường gặp phải: sự tự ti, tâm lý e dè trước cái mới và hơn tất cả là những định kiến rằng phụ nữ chỉ phù hợp với những công việc ổn định, an toàn.

Bắt đầu khởi nghiệp vào năm 2018, với những ngày đầu vô cùng khó khăn nhưng chị càng tin rằng mình phải kiên trì đến cùng. Và rồi, giữa giai đoạn khó khăn nhất của hạn mặn, chị phát hiện ra một điều rất đặc biệt: cây dừa càng chịu ảnh hưởng mặn, mật hoa dừa lại càng có vị ngọt đậm đà hơn.

Chính điều đó giúp chị nhận ra rằng nếu biết ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp, nghịch cảnh thiên nhiên đôi khi cũng có thể trở thành lợi thế cạnh tranh.

Bằng việc kết hợp tri thức bản địa với công nghệ thực phẩm hiện đại, thương hiệu mật hoa dừa Sokfarm đã chính thức ra đời. Từ chỗ chỉ bán những trái dừa thô với giá trị thấp, đơn vị từng bước phát triển các dòng sản phẩm chế biến sâu như mật hoa dừa cô đặc, đường hoa dừa, nước tương mật hoa dừa và nhiều sản phẩm hữu cơ khác.

Đến nay, Sokfarm đã có 4 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Các sản phẩm đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Phú Quốc và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế, góp phần nâng giá trị kinh tế của cây dừa lên gấp 3 đến 5 lần so với trước đây.

"Sokfarm" trong tiếng Khmer có nghĩa là "Nông nghiệp hạnh phúc." Sokfarm đang trở thành mái nhà chung của nhiều hộ nông dân và người lao động địa phương, phần lớn là phụ nữ dân tộc Khmer. Trà Vinh Farm đã liên kết với hơn 150 hộ nông dân, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 300 lao động địa phương tham gia thu mật hoa dừa và chế biến sản phẩm; trong đó phần lớn là phụ nữ và đồng bào dân tộc Khmer. Thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 8 đến 20 triệu đồng mỗi tháng tùy vị trí công việc.

Chị Thạch Thị Chal Thi muốn khẳng định rằng phụ nữ Việt Nam hôm nay không chỉ là người giữ lửa cho gia đình mà còn là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo và xây dựng đất nước. Khi phụ nữ được trao cơ hội, được tiếp sức và được tin tưởng, họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn có thể tạo ra sự thay đổi cho cả cộng đồng nơi mình sống.

Chị bày tỏ tin tưởng rằng, ở bất cứ vùng quê nào trên đất nước này, nếu người phụ nữ biết biến khó khăn thành động lực, biết biến tài nguyên quê hương thành giá trị kinh tế, nơi đó sẽ luôn có hy vọng cho sự phát triển bền vững./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phụ nữ phải thực sự trở thành chủ thể quan trọng kiến tạo phát triển đất nước Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với truyền thống tốt đẹp, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.