Công an Lào Cai kịp thời cứu nạn, hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp

Ngày 5/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng Công an trong tỉnh vừa kịp thời cứu một người bị nước lũ cuốn trôi và hỗ trợ đưa một nạn nhân bị tai nạn đi cấp cứu, bảo đảm an toàn cho người dân.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, ngày 4/8, trên địa bàn xã Xuân Ái xảy ra lũ ống tại một số tuyến suối. Khoảng 12 giờ 30 phút, anh Ngô Trung Sơn (sinh năm 1986, trú tổ dân phố Hồng Hà 5, phường Yên Bái) điều khiển xe môtô qua ngầm tràn thuộc thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái thì không may bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Ái phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Quyết Tiến và Tổ xung kích phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa anh Sơn đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức tìm kiếm phương tiện bị cuốn trôi.

Sau gần 4 giờ, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe môtô cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 1km và bàn giao lại cho anh Sơn.

Trước đó, tối 3/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đường Yên Ninh, phường Yên Bái (Lào Cai), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai do Trung tá Đào Hồng Quân, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 làm Tổ trưởng kịp thời đưa cháu Đ.T.A.K. (sinh năm 2012, trú thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cấp cứu sau khi bị tai nạn.

Trước tình huống cấp bách, Tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường, ưu tiên đưa phương tiện chở cháu bé đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Ngay khi đến nơi, cháu K. được bàn giao cho các y, bác sỹ để cấp cứu, góp phần bảo đảm “thời điểm vàng” trong điều trị.

Hành động kịp thời của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Công an Lào Cai luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong những tình huống khẩn cấp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân./.

Cứu nạn thành công 30 ngư dân của tàu cá bị cháy trên vùng biển Khánh Hòa Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam điều động khẩn cấp 2 tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272 và SAR 273 đang thường trực tại Nam Nha Trang xuất phát đến hiện trường để cứu nạn 30 ngư dân.

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