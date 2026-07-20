Ngày hội của lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo quê hương

Không khí sôi động, hào hứng, kịch tính và ngập tràn niềm tự hào dân tộc, tình yêu biển, đảo thiêng liêng là cảm xúc chung của hơn 500 khán giả có mặt để tham gia cổ vũ vòng chung kết Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" khu vực 2, năm học 2025-2026 diễn ra tại hội trường Trạm khách T50, Quân khu 4 (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ mà đã thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ với biển, đảo Tổ quốc. Qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền và trách nhiệm công dân cho các em học sinh khối Trung học cơ sở.

Sức nóng T50

Mới đầu giờ chiều, trong cái nắng gay gắt của dải đất Bắc Trung Bộ, mặc dù còn khoảng hơn 1 tiếng nữa mới diễn ra cuộc thi nhưng khu vực hội trường Trạm khách T50 đã rộn rã thanh âm hào hùng của những bài hát về biển, đảo xen lẫn tiếng cười nói râm ran, tiếng reo hò náo nhiệt của các đại biểu, thí sinh và cổ động viên cùng hội tụ về đây.

Phía bên ngoài và bên trong hội trường ngập tràn sắc màu của cờ Tổ quốc, các loại băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ. Các đại biểu và học sinh say sưa tham quan khu trưng bày những lá cờ Tổ quốc có chữ ký của cán bộ, chiến sỹ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa hay những bức tranh vẽ của các em học sinh về đề tài “Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sỹ Cảnh sát biển” khắp 7 tỉnh, thành ven biển phía Bắc được mang về đây.

Hôm nay, 3 đội thi xuất sắc đại diện cho tuổi trẻ 3 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ gồm: đội Đảo Mê (Thanh Hóa), đội Song Ngư (Nghệ An) và đội Sơn Dương (Hà Tĩnh) sẽ cùng nhau bước vào cuộc tranh tài kỳ thú trên sân chơi kiến thức. Đây là những thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua các cuộc thi ở cấp cụm xã (phường) và cấp tỉnh (thành phố). Ánh mắt ai nấy đều lấp lánh sự tự tin và quyết tâm mang vinh quang về cho quê hương.

Em Trần Thị Diệu Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Quảng Minh, phường Nam Sầm Sơn - Thành viên đội Đảo Mê không giấu nổi sự phấn khích xen lẫn hồi hộp: “Có mặt tại vòng chung kết cấp khu vực hôm nay em không nghĩ cuộc thi được tổ chức quy mô cũng như không khí rộn ràng, náo nhiệt đến thế. Đội em sẽ quyết tâm trong từng nội dung thi để đạt được kết quả cao nhất, xứng đáng với sự mong đợi của các thầy cô, bạn bè và quê hương Thanh Hoá thân yêu!”.

Các đại biểu tham dự, theo dõi và chỉ đạo Cuộc thi. (Ảnh: Lam Giang/TTXVN)

Về tham dự cuộc thi hôm nay có Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh có đội thi; đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.

Sức nóng từ số lượng đông đảo đại biểu và cổ động viên khắp nơi đổ về hội trường T50 đang đẩy bầu không khí của Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" khu vực 2 lên cao hơn bao giờ hết, sẵn sàng cho một ngày hội tri thức và lòng yêu nước bùng nổ.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 - Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi cho biết năm học 2025-2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh triển khai cuộc thi một cách sâu rộng.

Có 137 xã, phường, đặc khu thuộc 7 tỉnh, thành phố và hơn 164.000 học sinh của 572 trường Trung học cơ sở tham gia các vòng thi. 22 cuộc thi cấp xã, phường được tổ chức, gồm 13 cuộc thi trực tiếp và 9 cuộc thi trực tuyến.

Qua vòng thi cấp tỉnh, thành phố, 35 học sinh xuất sắc được lựa chọn thành lập 7 đội tuyển tham dự vòng chung kết các khu vực. Cuộc thi khu vực 1 vừa được tổ chức thành công tại Hải Phòng vào ngày 12/7 có 4 đội tuyển tham dự là Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Hải Đăng (Hưng Yên), Cửa Lục (Quảng Ninh) và Sao Biển (Ninh Bình).

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát biểu khai mạc Cuộc thi. (Ảnh: Lam Giang)

Lan tỏa tình yêu biển, đảo và trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ

Sau những tiết mục văn nghệ vui tươi, hào hùng chào mừng, sau phần khai mạc và nội dung trao thưởng cuộc thi vẽ tranh cùng chương trình tặng học bổng cho các em học sinh của các tỉnh, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” chính thức được bắt đầu. Các đội thi lần lượt phải trải qua 4 phần thi sôi nổi, hấp dẫn nhưng không kém phần kịch tính mang tên "Ra khơi," "Vượt sóng," "Cập bến" và "Đặt mốc chủ quyền.”

Hội trường T50 hôm nay không còn một ghế trống. Sự tập trung cao độ hiện rõ trên từng khuôn mặt của từng thành viên các đội thi khi lắng nghe câu hỏi từ Ban tổ chức. Những cái đập tay, hội ý chớp nhoáng đầy ăn ý giữa các thành viên trong đội. Sau mỗi câu trả lời chính xác, tiếng reo hò, cổ vũ của đội ngũ cổ động viên phía dưới lại vang lên giòn giã. Có lúc, cả hội trường cùng ồ lên tiếc nuối khi có đội bấm chuông chậm trong tích tắc hay niềm vui vỡ òa của các thí sinh khi giành quyền trả lời và ghi điểm quyết định.

Các đội lần lượt trải qua các phần thi. (Ảnh: Lam Giang/TTXVN)

Cả hội trường đã có những phút giây lắng lại khi các câu hỏi về chủ quyền, biển đảo Tổ quốc được vang lên. 3 đội thi đã mang đến những phần hùng biện giàu cảm xúc ở phần thi “Vượt sóng.” Nếu như đội Đảo Mê nêu cao trách nhiệm của tuổi trẻ khi chọn chủ đề “Nếu em là đại sứ tuyên truyền biển, đảo” thì đội Song Ngư lại khắc họa hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát biển như những lá chắn thép nơi đại dương bao la. Còn đội Sơn Dương lại thể hiện tình cảm, sự ngưỡng mộ của mình trước sự dũng cảm, can trường của những chiến sỹ Cảnh sát biển luôn vững vàng nơi đầu sóng, là điểm tựa của ngư dân trên mỗi chuyến vươn khơi.

Qua từng phần thi, chương trình đã biến những bài học lịch sử, địa lý vốn khô khan thành niềm tự hào tự nhiên trong lòng mỗi học sinh. Hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát biển trở nên gần gũi, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay: làm chủ tri thức, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cuộc thi đã đi đến chặng đường cuối cùng, đội Đảo Mê xuất sắc giành giải Nhất; đội Song Ngư giành giải Nhì; giải Ba thuộc về đội Sơn Dương.

Theo bà Nguyễn Thị Nhung Quyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, thành viên Ban tổ chức cuộc thi: Đây là sân chơi trí tuệ và ngoại khóa mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Để có vòng chung kết này, cuộc thi đã được bắt đầu từ các trường học ven biển từ nhiều tháng trước. Mục tiêu của Ban tổ chức không chỉ là lựa chọn những đội tuyển xuất sắc mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả tuyên truyền về biển, đảo cho thế hệ trẻ. Mỗi học sinh sau cuộc thi sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa tình yêu biển, đảo đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Đội Đảo Mê (Thanh Hóa) xuất sắc giành giải Nhất tại Cuộc thi. (Ảnh: Lam Giang/TTXVN)

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” khu vực 2, năm học 2025-2026 tại Nghệ An đã khép lại nhưng âm hưởng của nó vẫn vang vọng mãi trong tâm trí của hàng trăm học sinh, thầy cô và phụ huynh các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Kết quả đó đã góp phần đưa kiến thức về biển, đảo đến gần hơn với các em học sinh thông qua những trải nghiệm sinh động. Hành trình “Ra khơi,” “Vượt sóng” của các em ngày hôm nay không chỉ dừng lại ở một sân chơi kiến thức, mà chính là bệ phóng để thế hệ trẻ sẵn sàng “Cập bến” tương lai. Biến lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo thành động lực học tập, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mai sau./.

Cờ Tổ quốc theo chân đoàn công tác đến với vùng biển đảo thiêng liêng Giữa mênh mông biển trời Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, lá cờ Tổ quốc vẫn lặng lẽ tung bay, bền bỉ như chính ý chí của những con người đang ngày đêm gìn giữ biển đảo.