Đà Nẵng chi gần 38 tỷ đồng trang trí Tết Đinh Mùi 2027

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trang trí Tết Đinh Mùi 2027 với tổng mức đầu tư gần 38 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án gồm 23 vị trí trang trí hoa Xuân và 9 điểm trang trí điện chiếu sáng nghệ thuật, góp phần tạo cảnh quan đô thị khang trang, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo phương án được phê duyệt, các cụm hoa xuân sẽ được bố trí tại nhiều khu vực trung tâm của thành phố như khu vực trước Trung tâm Hành chính thành phố, đường Thành Điện Hải, các vị trí trên đường Bạch Đằng, Trần Phú, quảng trường hai đầu cầu Rồng, tượng đài Mẹ Âu Cơ, Đài Tưởng niệm 2 tháng 9 và khu vực đối diện chợ Hàn.

Tại khu vực Hội An, thành phố sẽ triển khai trang trí hoa tại Công viên trung tâm, Công viên thể thao Nguyễn Trường Tộ, Công viên cầu Cẩm Nam, điểm dừng chân số 127 Phan Châu Trinh và khu vực phố cổ, gồm nút giao Lê Lợi - Bạch Đằng và khu An Hội.

Trong khi đó, khu vực Bàn Thạch và các địa phương lân cận sẽ có các điểm trang trí tại Quảng trường trung tâm, hồ điều hòa Nguyễn Du, tiểu hoa viên Đỗ Thế Chấp-Thái Phiên và công viên Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Việc bố trí các cụm hoa tại nhiều khu vực nhằm tạo không gian đón Xuân đồng bộ, nâng cao mỹ quan đô thị và đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân cũng như du khách.

Bên cạnh các công trình hoa Xuân, thành phố sẽ đầu tư, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật tại 9 vị trí trọng điểm.

Theo kế hoạch, các cổng chào trên đường Thành Điện Hải và đường Võ Nguyên Giáp sẽ được thay mới phần chữ, đồng thời giữ lại khung và hoa văn hiện có. Hệ thống khung hoa văn treo trên trụ điện cũng được cải tạo, bổ sung tại các tuyến Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, Võ Nguyên Giáp, Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân cùng khu vực trung tâm phường Bàn Thạch, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị trong dịp Tết.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng theo dõi quá trình triển khai dự án; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đồng thời hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

Trước đó, dịp Tết Bính Ngọ 2026, thành phố Đà Nẵng đã dành gần 20 tỷ đồng để trang trí hoa và hệ thống điện chiếu sáng. Đặc biệt, hai linh vật ngựa "Kim Mã hợp nhất" và "Kim Mã 4.0" đã tạo dấu ấn với người dân và du khách nhờ thiết kế sáng tạo, mang ý nghĩa biểu trưng cho khát vọng phát triển của thành phố.

Việc tăng quy mô đầu tư cho Tết Đinh Mùi 2027 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến diện mạo đô thị rực rỡ, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp đầu Xuân mới./.

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