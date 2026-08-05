Lập kênh TikTok khởi nghiệp, lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng

Ngày 5/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Dương Kiều Vy (sinh năm 1993, trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ) 18 năm tù và Lý Kim Yến (sinh năm 1994, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) 10 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Dương Kiều Vy làm nghề lao động tự do, lập kênh TikTok “Kiều Vy Official” chia sẻ các nội dung về khởi nghiệp, kinh nghiệm kinh doanh.

Do cần tiền để chi tiêu, trả nợ cá nhân, Vy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng thủ đoạn đưa thông tin gian dối về khả năng phát triển kinh doanh, hứa hẹn các cơ hội đầu tư kinh doanh để hưởng lợi nhuận… khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền cho Vy, Yến và bị chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 1/2018- 12/2023, Vy và Yến đã chiếm đoạt của 12 người bị hại tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Trong số các bị hại có chị C (sinh năm 1995) là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty VN, chuyên kinh doanh trà sữa và càphê.

Thời điểm tháng 4/2023, chị C đã mở 4 cửa hàng mang thương hiệu VN trên địa bàn Cần Thơ và có nhu cầu phát triển chuỗi cửa hàng nhượng quyền thương hiệu VN.

Thông qua kênh Tiktok “Kiều Vy Official,” chị C liên hệ nhờ Vy tư vấn việc phát triển kinh doanh, quảng cáo, thiết kế website cho chị C và được chị C thanh toán phí tư vấn đầy đủ.

Đến tháng 5/2023, do cần tiền tiêu và trả nợ, Vy nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị C.

Bị cáo Vy đưa ra thông tin gian dối với chị C về việc bị cáo có thể kết nối để chị C ký 7 hợp đồng nhượng quyền cửa hàng VN với mức chi phí 400 triệu đồng.

Bị cáo còn nói dối về việc đã tìm được nhà đầu tư muốn ký độc quyền mở 100 cửa hàng VN ở các tỉnh miền Tây.

Tin tưởng Vy, từ ngày 4/5-6/6/2023, chị C đã chuyển khoản nhiều lần số tiền hơn 1,6 tỷ đồng để bị cáo kết nối với các nhà đầu tư kể trên. Sau khi nhận được tiền từ chị C, Vy không thực hiện cam kết mở hệ thống cửa hàng VN như đã hứa.

Tháng 3/2023, thông qua kênh Tiktok “Kiều Vy Official,” vợ chồng anh T (ở Hà Nội) biết và kết bạn Zalo với Vy để trao đổi về hoạt động kinh doanh.

Thấy vợ chồng anh T có nhu cầu đầu tư kinh doanh, Vy đưa ra các thông tin gian dối về chuyện kinh doanh rồi đề nghị vợ chồng anh T chuyển tiền cho Vy để hợp tác kinh doanh, hưởng lợi nhuận với các hình thức khác nhau.

Nghe lời dụ của bị cáo, vợ chồng anh T còn chuyển tiền cho Vy vay để đầu tư kinh doanh nhưng nhận được tiền, Vy không thực hiện việc đầu tư kinh doanh như hứa hẹn mà chiếm đoạt, sử dụng mục đích cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền mà Vy đã chiếm đoạt của vợ chồng anh T là hơn 4 tỷ đồng.

Đầu năm 2018, Yến làm nhân viên cho Vy. Thời điểm đó, Vy bắt tay với Yến để lừa tiền các nhà đầu tư bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về Dự án Hoa Xương Rồng, chuyên kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm từ thiên nhiên để thu hút nhiều người góp vốn vào dự án.

Biết dự án này không có thật nhưng theo hướng dẫn của Vy, Yến đứng ra làm chủ dự án; đồng thời thành lập các công ty để ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Nhiều nhà đầu tư tin tưởng đã chuyển gần 800 triệu đồng để góp vốn nhưng sau khi cầm tiền của nhà đầu tư, Vy và Yến không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào như lời các bị cáo đã bịa ra./.

Nâng cao phòng ngừa, đấu tranh với lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo nhanh, diện rộng đến người dân về các thủ đoạn lừa đảo.